 Стихия в Каттакургане нанесла серьезный ущерб колледжам и другим объектам

Сегодня, 23 июня, в городе Каттакургане Самаркандской области поднялся сильный ветер.

По данным информационной службы администрации города Каттакургана, кровельная часть спортивного зала экономического колледжа в регионе сильно пострадала от ветра.

По словам руководителя пресс-службы хокимията Джамшида Насырова, от неожиданной стихии в разгар лета разрушены еще несколько социальных объектов. В настоящее время хоким города Г. Алимова и другие официальные лица осматривают поврежденные от ветра здания.

Количество пострадавших и сумма нанесенного ущерба пока не установлено.