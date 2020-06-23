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  • 23 июнь 2020 18:27
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Стихия в Каттакургане нанесла серьезный ущерб колледжам и другим объектам

Сегодня, 23 июня, в городе Каттакургане Самаркандской области поднялся  сильный ветер.

 

Стихия в Каттакургане нанесла серьезный ущерб колледжам и другим объектам

 Стихия в Каттакургане нанесла серьезный ущерб колледжам и другим объектам

 

По данным информационной службы администрации города Каттакургана, кровельная часть спортивного зала экономического колледжа в регионе сильно пострадала от ветра.

 

Стихия в Каттакургане нанесла серьезный ущерб колледжам и другим объектам

 Стихия в Каттакургане нанесла серьезный ущерб колледжам и другим объектам

 

По словам руководителя пресс-службы хокимията Джамшида Насырова, от неожиданной стихии в разгар лета разрушены  еще несколько социальных объектов.   В настоящее время хоким  города Г. Алимова и другие официальные лица осматривают  поврежденные от ветра здания.

 

Количество пострадавших и сумма нанесенного ущерба  пока не установлено.


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