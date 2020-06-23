» » » Мониторинг строительных работ туристического центра вблизи мемориального комплекса Имама аль-Бухари
﻿
  • 23 июнь 2020 14:02
  • 38

Мониторинг строительных работ туристического центра вблизи мемориального комплекса Имама аль-Бухари

В Пайарыкском районе Самаркандской области вблизи комплекса Имам аль-Бухари ведется строительство 7- ми крупных 3-х и 4-х звездочных гостиничных комплексов, которые полностью будут отвечать международным стандартам «халал», пишет пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области

 

Мониторинг строительных работ туристического центра вблизи мемориального комплекса Имама аль-Бухари

 Мониторинг строительных работ туристического центра вблизи мемориального комплекса Имама аль-Бухари

 

22 июня текущего года заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов, а также заместитель министра внутренних дел по обеспечению безопасности на объектах туризма и транспорта Дониёр Кадиров, посетили туристический центр. Целью визита было проведение мониторинга состояния строительных работ, где даны указания по своевременному и качественному выполнению всех поставленных работ.

 

Мониторинг строительных работ туристического центра вблизи мемориального комплекса Имама аль-Бухари

 Мониторинг строительных работ туристического центра вблизи мемориального комплекса Имама аль-Бухари

 

В ходе мониторинга Азиз Абдухакимов дал предложения и замечания по строящимся объектам, обозначил выделение субсидий с фонда по развитию туризма и подчеркнул, что выполняемая работа по созданию туристического центра по стандарту "халал", в скором времени будет очень востребована среди паломников всего мира, которые будут приезжать в комплекс имама Аль Бухари. Строительные работы продолжаются.


Похожие статьи:
﻿
В Самаркандской области строится гостиница по стандарту «Халял»

В Самаркандской области строится гостиница по стандарту «Халял»

Новости Самарканда
﻿
Фотовыставка в честь дня рождения Имама Аль-Бухари

Фотовыставка в честь дня рождения Имама Аль-Бухари

Новости Самарканда
﻿
В Центре Имама Бухари состоялся круглый стол

В Центре Имама Бухари состоялся круглый стол

Новости Самарканда
﻿
Комплекс Имама аль-Бухари расширят на 60 гектаров

Комплекс Имама аль-Бухари расширят на 60 гектаров

Новости Самарканда / Туризм / ТОП
﻿
Президент ознакомился со строительством Международного центра Имама Бухари

Президент ознакомился со строительством Международного центра Имама Бухари

Политика / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика