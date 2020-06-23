 Мониторинг строительных работ туристического центра вблизи мемориального комплекса Имама аль-Бухари

В Пайарыкском районе Самаркандской области вблизи комплекса Имам аль-Бухари ведется строительство 7- ми крупных 3-х и 4-х звездочных гостиничных комплексов, которые полностью будут отвечать международным стандартам «халал», пишет пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области

22 июня текущего года заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов, а также заместитель министра внутренних дел по обеспечению безопасности на объектах туризма и транспорта Дониёр Кадиров, посетили туристический центр. Целью визита было проведение мониторинга состояния строительных работ, где даны указания по своевременному и качественному выполнению всех поставленных работ.

В ходе мониторинга Азиз Абдухакимов дал предложения и замечания по строящимся объектам, обозначил выделение субсидий с фонда по развитию туризма и подчеркнул, что выполняемая работа по созданию туристического центра по стандарту "халал", в скором времени будет очень востребована среди паломников всего мира, которые будут приезжать в комплекс имама Аль Бухари. Строительные работы продолжаются.