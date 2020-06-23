Пандемии вопреки: чем Самаркандская область удивила иностранных инвесторов

Заместитель хокима Самаркандской области по вопросам инвестиций и внешней торговли Ойбек Ходжаев рассказал, насколько регион привлекает иностранных бизнесменов даже в период пандемии и в какие сферы они готовы вкладываться.

— Насколько велик интерес инвесторов к региону, к Самаркандской области? В Москве Самарканд очень любят и называют вторым городом после столицы.

— Ну мы сами называем его первым после Ташкента — как-никак древняя столица. Естественно, наш город и регион в целом прекрасно знают во всем мире благодаря великой истории. Конечно, Самарканд — это бренд, и он не требует особого представления. Раньше мы всегда при встрече с иностранными инвесторами удивлялись их осведомленности и знаниям о нас, а теперь это уже не повод для изумления

— Правильно ли я понимаю, что с привлечением инвесторов у региона особых проблем нет?



— На самом деле не зря великий полководец Амир Тимур выбрал Самарканд своей столицей, потому что географически он очень удачно расположен — это перекрёсток в прямом смысле слова. Отсюда идут пути во все направления не только Узбекистана, но и прилегающих государств. Да и климат очень мягкий, даже в сравнении с Ташкентом. Уникальность расположения уже предопределяет огромный успех. Плюс наша богатая история. В Самаркандской области больше 1 100 исторических архитектурных достопримечательностей. На наш древний город приходится десятая часть всего всемирного наследия ЮНЕСКО: архитектурный комплекс "Регистан", мавзолей Шахи-Зинда, Гур-эмир, обсерватория Улугбека, гроб Святого Даниила и многое другое.

Да, в каждом регионе Узбекистана есть свои достопримечательности, особенно в Бухаре, Хиве, Шахрисабзе, в Ферганской долине, но больше всего их, конечно, в Самарканде. Это определяет одно из важнейших инвестиционных направлений – туризм. У иностранных партнеров большой интерес к этой сфере, они хотят в первую очередь строить и управлять гостиницами, поэтому охотно вкладываются в эту часть индустрии отдыха.

К сожалению, пандемия коронавируса серьезно подорвала турбизнес во всем мире, но мы надеемся, что скоро болезнь отступит, и людям снова захочется новых впечатлений после долгого карантина. А за туристами будет расти инвестиционный поток.

— Повлиял ли карантин на предложения от инвесторов?

— Я бы не сказал, что они сократились. Дело в том, что эти проекты не начинаются 1 января и не заканчиваются строго 31 декабря. Они вечно в движении, какие-то были начаты в прошлом году, другие стартовали начале 2020-го.

— А не было такого, что от проектов, которые уже были на стадии согласования, инвесторы отказывались?



— В случае с Самаркандской областью ни один инвестор не передумал реализовывать задуманное начинание. Они просто уведомили, что вынуждены временно приостановить работу, так как пока невозможно им непосредственно приехать сюда. Где уже идут строительно-монтажные работы – они продолжаются за счет внутренних ресурсов наших подрядных организаций. Мы общаемся с посольствами и через них с разными компаниями и представителями, и они удивлены – в Узбекистане вроде тоже пандемия, карантин, выявляются новые случаи заражения, но мы работаем. Лишь в самом начале была небольшая остановка, но наш уважаемый президент чётко дал установку и в первую очередь мы возобновили деятельность в сельском хозяйстве. В строительстве процессы также продолжаются, как и в промышленности.



— Назовите страны-лидеры по объему инвестиций в регион?





— Первая десятка выглядит так: Китай, Швейцария, Турция, Южная Корея, Россия, Чехия, ОАЭ, Япония, Великобритания и Египет. Далее следуют Иран, Афганистан и другие страны. В этом году в список стран-инвесторов вошли Катар, Латвия, Сингапур, Таджикистан, США, Казахстан, Гон-Конг, Шотландия, Индия, Франция, Италия. Но по количеству проектов китайские компании пока абсолютные лидеры.

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