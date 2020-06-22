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  • 22 июнь 2020 16:10
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В Самарканде у сотрудника Центра санитарно-эпидемиологического благополучия выявлен коронавирус

Минздрав опубликовал данные о случаях коронавируса, которые были выявлены среди населения 21 июня.


В Самарканде у сотрудника Центра санитарно-эпидемиологического благополучия выявлен коронавирус

В частности, накануне в стране было выявлено 22 случая среди населения. Из них 11 диагностированы в Бухарской области, 7 – в Ташкенте, по 1 – в Сырдарьинской, Самаркандской, Андижанской и Ташкентской областях.

 

По данным Минздрава, в Шайхантахурском районе Ташкента коронавирус обнаружили у двух жителей, в Чиланзарском районе – у работника районного филиала "Ипотека-банка". COVID-19 также был диагностирован у сотрудника Uzbekistan Airways и работника компании AMG.

 

Кроме того, болезнь обнаружена у четырех сотрудников иностранного предприятия в Бухарской области. У одного из них была высокая температура, в результате у всех сотрудников были взяты тесты на коронавирус. В этом же регионе заболели пять сотрудников теплицы, а также два местных жителя.

 

В Пахтаабадском районе Андижанской области "короной" заразился продавец, работавший в магазине F-market в Яккасарайском районе Ташкента. После того, как он вернулся домой, у него поднялась температура.

 

В Сырдарьинской области коронавирус обнаружили у жителя Гулистана, а в Самарканде – у сотрудника Центра санитарно-эпидемиологического благополучия.

 

По всем этим фактам проводится эпидемиологическое расследование.


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