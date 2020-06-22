Акцент на безопасность: как изменится туризм в Самарканде после спада пандемии

Сейчас местные власти совместно с
туркомпаниями разрабатывают новые маршруты, чтобы пригласить в регион как можно
больше жителей других областей и обеспечить им интересный и незабываемый отдых
без риска для здоровья.
Заместитель хокима Самаркандской области по вопросам развития туризма Ботир Нуруллаев рассказал Sputnik Узбекистан, как будет развиваться туризм в регионе после отступления коронавируса.
За последние два года в сфере туризма и путешествий произошли значительные изменения, заявил он. До 16 марта, когда в стране объявили карантин, она буквально "кипела": гости приезжали из всех уголков мира. А потом — замерла. Из-за пандемии несколько тысяч человек потеряли работу, регион недосчитался 90 миллионов долларов.
После улучшения эпидемиологической обстановки сферу путешествий в Самарканде ждет перестройка, считает замхокима. Он предполагает, что туристы захотят посещать не только исторические объекты, но и экзотические места. Поэтому сегодня идет масштабная проработка новых маршрутов.
Конечно, пока нельзя точно сказать, будут ли жители других стран стремиться отдохнуть за рубежом после окончания карантина и открытия границ, но внутренний туризм уже начинает восстанавливаться.
По его словам, сейчас совместно с туристическими компаниями разрабатываются новые маршруты, чтобы пригласить в Самарканд еще больше жителей других областей и обеспечить им интересный и незабываемый отдых. Очень скоро древний город будет готов принять 100 тысяч человек. А в другие регионы оттуда, как ожидается, отправятся 60 тысяч туристов.
Нуруллаев также подчеркнул, что на всех туристических объектах города ведется мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических норм. В настоящее время в мавзолеях Ходжа Дониёр, Матуриди, Мурад Авлия, Хужа Ахрор Вали, на площади Регистан, а также в мемориальном комплексе Шахи-Зинда на входах и выходах установлены пирометры, антисептики и дезинфицирующие "туннели".