Акцент на безопасность: как изменится туризм в Самарканде после спада пандемии

Сейчас местные власти совместно с туркомпаниями разрабатывают новые маршруты, чтобы пригласить в регион как можно больше жителей других областей и обеспечить им интересный и незабываемый отдых без риска для здоровья.



Заместитель хокима Самаркандской области по вопросам развития туризма Ботир Нуруллаев рассказал Sputnik Узбекистан , как будет развиваться туризм в регионе после отступления коронавируса.

За последние два года в сфере туризма и путешествий произошли значительные изменения, заявил он. До 16 марта, когда в стране объявили карантин, она буквально "кипела": гости приезжали из всех уголков мира. А потом — замерла. Из-за пандемии несколько тысяч человек потеряли работу, регион недосчитался 90 миллионов долларов.

После улучшения эпидемиологической обстановки сферу путешествий в Самарканде ждет перестройка, считает замхокима. Он предполагает, что туристы захотят посещать не только исторические объекты, но и экзотические места. Поэтому сегодня идет масштабная проработка новых маршрутов.





"Мы не теряли времени зря, занимались развитием инфраструктуры. Начали изучать мировой опыт, а также мнения экспертов, которые прогнозируют, что направления отдыха, возможно, изменятся: могут стать популярными туры с минимальным количеством человек, туристы захотят быть ближе к природе. Исходя из этого, мы работали над развитием в регионе этно-, эко- и сельского туризма, а также горного и промышленного. Ведется большая работа на местах, открываются зоны отдыха, профилактические санатории, туристические базы", — отметил Нуруллаев.

Конечно, пока нельзя точно сказать, будут ли жители других стран стремиться отдохнуть за рубежом после окончания карантина и открытия границ, но внутренний туризм уже начинает восстанавливаться.

"Пятнадцатого июня в стране возобновили движение поездов, и за три дня 447 узбекистанцев уже успели посетить наш город, что позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом", — заявил Нуруллаев.

По его словам, сейчас совместно с туристическими компаниями разрабатываются новые маршруты, чтобы пригласить в Самарканд еще больше жителей других областей и обеспечить им интересный и незабываемый отдых. Очень скоро древний город будет готов принять 100 тысяч человек. А в другие регионы оттуда, как ожидается, отправятся 60 тысяч туристов.

"Мы уже открыли исторические памятники, их могут посещать гости и жители Самарканда", — добавил замхокима.

Нуруллаев также подчеркнул, что на всех туристических объектах города ведется мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических норм. В настоящее время в мавзолеях Ходжа Дониёр, Матуриди, Мурад Авлия, Хужа Ахрор Вали, на площади Регистан, а также в мемориальном комплексе Шахи-Зинда на входах и выходах установлены пирометры, антисептики и дезинфицирующие "туннели".