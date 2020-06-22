Специализированные военно-патриотические занятия организованы в 4 школах Самарканда

С целью воспитать подрастающее поколение в духе военного патриотизма, поддержать его интересы и устремления в этой области, в школах продолжается организация специализированных занятий в данной области .





Принятое правительственное постановление "О мерах по организации деятельности специализированных классов по военно-патриотическому направлению в общеобразовательных средних и специализированных школах" — свидетельство системной и планомерной заботы государства о подрастающем поколении.





В целях обеспечения реализации постановления вышел совместный приказ областного управления народного образования и Национальной гвардии Самаркандской области от 16 мая 2020 года.

В соответствии с приказом в области организовано 4 специализированных военно-патриотических класса: в специализированных общеобразовательных школах №1 и №43 в Самарканде, специализированной общеобразовательной школе №11 в Каттакургане и специализированной школе №45 в Акдарьинском районе.

В военно-патриотические классы вилоята на конкурсной основе могут попасть мальчики и девочки, успешно закончившие шесть классов и показавшие свои способности по углубленным дисциплинам. Подача документов будет осуществляться с 1 по 20 июля.



Военно-патриотический класс поможет развить самодисциплину, волевые качества и работоспособность, которые позволят в будущем легче переносить тяготы и лишения воинских будней. Молодые ребята пройдут обучение путем углубленной подготовки целевой программы для поступления в школу «Темурбеклар мактаби», военно-академические лицеи и Военно-технический институт Национальной гвардии Республики Узбекистан и другие высшие военно-учебные заведения страны.

Кудош САИДОВ,

начальник отдела Самаркандского областного управления народного образования