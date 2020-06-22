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  • 22 июнь 2020 11:31
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Специализированные военно-патриотические занятия организованы в 4 школах Самарканда

С целью  воспитать подрастающее поколение в духе военного патриотизма, поддержать его интересы и устремления в этой области, в школах продолжается организация специализированных занятий в данной области .

 

Специализированные военно-патриотические занятия организованы в 4 школах Самарканда


 

Принятое правительственное постановление "О мерах по организации деятельности специализированных классов по военно-патриотическому направлению в общеобразовательных средних и специализированных школах" — свидетельство системной и планомерной заботы государства о подрастающем поколении.

В целях обеспечения реализации постановления вышел  совместный  приказ  областного управления народного образования и Национальной гвардии Самаркандской области от 16 мая 2020 года.

 

В соответствии с приказом в  области  организовано 4 специализированных военно-патриотических класса: в  специализированных общеобразовательных школах  №1 и №43 в Самарканде,  специализированной общеобразовательной  школе №11  в Каттакургане и специализированной  школе №45  в Акдарьинском районе.

 

В военно-патриотические классы вилоята на конкурсной основе могут попасть мальчики и девочки, успешно закончившие шесть классов и показавшие свои способности по углубленным дисциплинам. Подача документов будет осуществляться с 1 по 20 июля.

Военно-патриотический класс поможет развить самодисциплину, волевые качества и работоспособность, которые позволят в будущем легче переносить тяготы и лишения воинских будней. Молодые ребята  пройдут обучение путем углубленной подготовки целевой программы  для поступления в  школу «Темурбеклар мактаби», военно-академические лицеи и Военно-технический институт Национальной гвардии Республики Узбекистан и другие высшие военно-учебные заведения страны.

Кудош САИДОВ,

начальник отдела Самаркандского  областного управления народного образования


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