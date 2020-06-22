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  • 22 июнь 2020 10:25
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Документы в вузы сдаем дистанционно

По состоянию на 18:00 21 июня по Самаркандской области  зарегистрировались 3149 абитуриентов. По словам председателя приемной комиссии Рахматилло Мирзаева, по количеству приема заявок среди вузов вилоята лидирует Самаркандский государственный университет.  В первый день со стороны абитуриентов в СамГУ было подано более 600 документов.

 

Документы в вузы сдаем дистанционно


Таким образом, Самаркандский государственный университет вошел в тройку высших учебных заведений республики, которые наиболее востребованы среди желающих получить степень бакалавра.

 

В этом году высшие учебные заведения не будут принимать документы в бумажном виде, поэтому нет необходимости являться в институт или университет для их сдачи. На месте организован штаб, где предоставляется устная консультация, говорит Мирзаев.

 

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан внедрило услугу «Онлайн-регистрация абитуриента» для сдачи документов в бакалавриат через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).

 

Для подачи документов необходимо на сайте ЕПИГУ заполнить всю нужную информацию, в частности, форму и язык обучения, название вузов в порядке их приоритетности. 

 

Напоминаем, что кроме ЕПИГУ абитуриенты могут подать документы на сайте Государственного центра тестирования.


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