Документы в вузы сдаем дистанционно

По состоянию на 18:00 21 июня по Самаркандской области зарегистрировались 3149 абитуриентов. По словам председателя приемной комиссии Рахматилло Мирзаева, по количеству приема заявок среди вузов вилоята лидирует Самаркандский государственный университет. В первый день со стороны абитуриентов в СамГУ было подано более 600 документов.





Таким образом, Самаркандский государственный университет вошел в тройку высших учебных заведений республики, которые наиболее востребованы среди желающих получить степень бакалавра.

В этом году высшие учебные заведения не будут принимать документы в бумажном виде, поэтому нет необходимости являться в институт или университет для их сдачи. На месте организован штаб, где предоставляется устная консультация, говорит Мирзаев.

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан внедрило услугу «Онлайн-регистрация абитуриента» для сдачи документов в бакалавриат через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).

Для подачи документов необходимо на сайте ЕПИГУ заполнить всю нужную информацию, в частности, форму и язык обучения, название вузов в порядке их приоритетности.

Напоминаем, что кроме ЕПИГУ абитуриенты могут подать документы на сайте Государственного центра тестирования.