Жительнице Самаркандского района выдали охранный ордер

Очередной жертвой насилия, которой выдали охранный ордер, стала жительница махаллинского схода граждан «Найман» Самаркандского района Б.Б. 34-летняя женщина обратилась в РОВД с заявлением, что ее супруг А.А., 1978 года рождения, постоянно устраивает в доме скандал, который нередко завершается рукоприкладством.

Изучив поступившее обращение, сотрудники органов внутренних дел района провели беседу с семейной четой, ознакомились с условиями ее проживания, мотивами совершения правонарушения. По итогам этих действий пострадавшей от насилия и притеснения женщине оформили охранный ордер сроком на один месяц. Супругам объяснили порядок исполнения документа.

Следует отметить, охранный ордер может предусматривать запрет на общение жертвы и насильника (на рабочих местах и в образовательных учреждениях допускается их косвенная связь), а также их совместное нахождение в одной комнате, запрет или ограничение права насильника на хранение и ношение оружия (кроме служебного), получение разрешения на его покупку.

Кроме того, ордер может обязать лицо, совершившее насилие или притеснение, компенсировать моральный ущерб, а также расходы женщины по лечению, получению консультаций, размещению в специальные центры оказания помощи.