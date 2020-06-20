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  • 20 июнь 2020 18:26
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Жительнице Самаркандского района выдали охранный ордер

Очередной жертвой насилия, которой выдали охранный ордер, стала жительница махаллинского схода граждан «Найман» Самаркандского района Б.Б. 34-летняя женщина обратилась в РОВД с заявлением, что ее супруг А.А., 1978 года рождения, постоянно устраивает в доме скандал, который нередко завершается рукоприкладством.

 

Жительнице Самаркандского района выдали охранный ордер

 

 

Изучив поступившее обращение, сотрудники органов внутренних дел района провели беседу с семейной четой, ознакомились с условиями ее проживания, мотивами совершения правонарушения. По итогам этих действий пострадавшей от насилия и притеснения женщине оформили охранный ордер сроком на один месяц. Супругам  объяснили порядок исполнения документа.

 

Следует отметить, охранный ордер может предусматривать запрет на общение жертвы и насильника (на рабочих местах и в образовательных учреждениях допускается их косвенная связь), а также их совместное нахождение в одной комнате, запрет или ограничение права насильника на хранение и ношение оружия (кроме служебного), получение разрешения на его покупку.

 

Кроме того, ордер может обязать лицо, совершившее насилие или притеснение, компенсировать моральный ущерб, а также расходы женщины по лечению, получению консультаций, размещению в специальные центры оказания помощи.


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