» » » В Нурабадском районе несовершеннолетний совершил кражу на более 8 млн.сумов
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  • 20 июнь 2020 14:24
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В Нурабадском районе несовершеннолетний совершил кражу на более 8 млн.сумов

12 июня 2020 года была совершена кража в магазине по улице Мустакиллик Нурабадского района.

 

В Нурабадском районе несовершеннолетний совершил кражу на более 8 млн.сумов

 

 

Злоумышленник осуществил незаконное проникновение в помещение магазина, принадлежавшего 56-летней З.А, похитил ценности на 110 тысяч сумов. Но, на этом он не остановился. Вскрыв железный сейф, украл оттуда 8.000.000 сум и скрылся с места происшествия.

 

Вскоре преступник был задержан. Им оказался несовершеннолетний 17-летний Н.Е., у которого в качестве вещественных доказательств были изъяты 3 дезодоранта, 5 пачек жевательной резинки и 1.564.000 сум. Н.Е. был привлечен в качестве обвиняемого.

 

В Нурабадском районе несовершеннолетний совершил кражу на более 8 млн.сумов

 

 

По данному факту Следственным отделением при ОВД Нарпайского района возбуждено уголовное дело по п. "г” ч.2 ст. 169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (кража).

 

Уголовное дело в отношении Н.Е. с обвинительным заключением направлено в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд.

 

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан просит граждан быть бдительней и не оставлять открытыми свои дома, торговые магазины, по мере возможности устанавливать камеры наблюдения ради своей безопасности.


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