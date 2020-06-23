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  • 20 июнь 2020 12:10
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Лучший фотоснимок по теме «Самарканд-жемчужина востока»

Международный университет туризма «Шёлковый Путь» совместно с Департаментом по развитию туризма Самаркандской области проводит конкурс под лозунгом «Покажите миру свои лучшие снимки! Восстановим туризм вместе!»

 

Лучший фотоснимок по теме «Самарканд-жемчужина востока»

 

Приглашаем всех профессиональных и любительских фотографов для участия в конкурсе с фото снимками из своей фотогалереи. Конкурс по каждой объявленной номинации будет проведён в том случае, если наберётся более 100 фотографий по выдвинутым тематикам. Фотоснимок должен быть оригинальным, не нарушающий авторских прав.

 

Каждый претендент может участвовать в конкурсе минимум с 10 фотоснимками. В письме должны быть указаны ФИО участника, номер телефона, место работы (учебы), тематика отправленных фотоснимков, информация о фотоснимке (дата снимка и название места).

 

Тематики фотоснимков

Достопримечательности Самарканда

Базары Самарканда

Гостеприимство Самарканда

Национальные традиции народов Самарканда

Красочный мир сюзане Самарканда

Секреты народного ремесленничества Самарканда

 

Призы победителям:

1-е место – 2 000 000 сум,

2-е место – 1 500 000 сум,

3-е место – 1 000 000 сум

 

ФОТОСНИМКИ ПРЕДОСТАВИТЬ В СРОК ДО 30 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Контакты

E-mail: contest@univ-silkroad.uz
Акбар Абдухалилов   +998 93 665 09 55
Нодир Хушвактов        +998 90 985 89 90


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