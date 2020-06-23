Лучший фотоснимок по теме «Самарканд-жемчужина востока»

Международный университет туризма «Шёлковый Путь» совместно с Департаментом по развитию туризма Самаркандской области проводит конкурс под лозунгом «Покажите миру свои лучшие снимки! Восстановим туризм вместе!»
Приглашаем всех профессиональных и любительских фотографов для участия в конкурсе с фото снимками из своей фотогалереи. Конкурс по каждой объявленной номинации будет проведён в том случае, если наберётся более 100 фотографий по выдвинутым тематикам. Фотоснимок должен быть оригинальным, не нарушающий авторских прав.
Каждый претендент может участвовать в конкурсе минимум с 10 фотоснимками. В письме должны быть указаны ФИО участника, номер телефона, место работы (учебы), тематика отправленных фотоснимков, информация о фотоснимке (дата снимка и название места).
Тематики фотоснимков
Достопримечательности Самарканда
Базары Самарканда
Гостеприимство Самарканда
Национальные традиции народов Самарканда
Красочный мир сюзане Самарканда
Секреты народного ремесленничества Самарканда
Призы победителям:
1-е место – 2 000 000 сум,
2-е место – 1 500 000 сум,
3-е место – 1 000 000 сум
ФОТОСНИМКИ ПРЕДОСТАВИТЬ В СРОК ДО 30 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
Контакты
E-mail: contest@univ-silkroad.uz
Акбар Абдухалилов +998 93 665 09 55
Нодир Хушвактов +998 90 985 89 90