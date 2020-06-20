 СамГИИЯ объявил сумму контрактов на 2020/2021 учебный год. Стоимость обучения почти не изменилась

Президент Узбекистана своим постановлением в конце прошлой недели предоставил вузам, перешедшим на систему самофинансирования, право определения стоимости обучения на платно-контрактной основе. Новые цены должны были быть оглашены до конца этой недели.

Накануне Министерство высшего и среднего специального образования провело встречу с руководителями 10 университетов, которые перешли на систему самофинансирования. На встрече обсуждался вопрос определения стоимости обучения на платной основе.

"По окончанию обсуждений было принято решение не увеличивать стоимость контрактов на 2020/2021 учебный год в целях обеспечения социальной защиты населения, улучшения условий обучения студентов в условиях пандемии", – сообщили в Минвузе.

При этом, учитывая, что стоимость годового контракта определяется исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), было решено вернуться к пересмотру вопроса стоимости контрактов при изменении этой суммы.

Напомним, в Самаркандской области на систему самофинансирования перешли два вуза- Самаркандский государственный институт иностранных языков и Самаркандский институт экономики и сервиса.

Оба вуза объявили ​​сумму выплат контрактов на новый 2020/2021 учебный год.