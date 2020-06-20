 СамГИИЯ объявил сумму контрактов на 2020/2021 учебный год. Стоимость обучения почти не изменилась

Президент Узбекистана своим постановлением в конце прошлой недели предоставил вузам, перешедшим на систему самофинансирования, право определения стоимости обучения на платно-контрактной основе. Новые цены должны были быть оглашены до конца этой недели.
Накануне Министерство высшего и среднего специального образования провело встречу с руководителями 10 университетов, которые перешли на систему самофинансирования. На встрече обсуждался вопрос определения стоимости обучения на платной основе.
При этом, учитывая, что стоимость годового контракта определяется исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), было решено вернуться к пересмотру вопроса стоимости контрактов при изменении этой суммы.
Напомним, в Самаркандской области на систему самофинансирования перешли два вуза- Самаркандский государственный институт иностранных языков и Самаркандский институт экономики и сервиса.
Оба вуза объявили сумму выплат контрактов на новый 2020/2021 учебный год.