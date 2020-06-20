» » » СамГИИЯ объявил сумму контрактов на 2020/2021 учебный год. Стоимость обучения почти не изменилась
﻿
  • 20 июнь 2020 10:15
  • 50

СамГИИЯ объявил сумму контрактов на 2020/2021 учебный год. Стоимость обучения почти не изменилась

Президент Узбекистана своим постановлением в конце прошлой недели предоставил вузам, перешедшим на систему самофинансирования, право определения стоимости обучения на платно-контрактной основе. Новые цены должны были быть оглашены до конца этой недели.

 

Накануне Министерство высшего и среднего специального образования провело встречу с руководителями 10 университетов, которые перешли на систему самофинансирования. На встрече обсуждался вопрос определения стоимости обучения на платной основе.

 

"По окончанию обсуждений было принято решение не увеличивать стоимость контрактов на 2020/2021 учебный год в целях обеспечения социальной защиты населения, улучшения условий обучения студентов в условиях пандемии", – сообщили в Минвузе.

 

При этом, учитывая, что стоимость годового контракта определяется исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), было решено вернуться к пересмотру вопроса стоимости контрактов при изменении этой суммы.

 

Напомним, в Самаркандской области на систему самофинансирования перешли два вуза- Самаркандский государственный институт иностранных языков и  Самаркандский институт экономики и сервиса.

 

Оба вуза объявили ​​сумму  выплат контрактов  на новый 2020/2021 учебный год. 

 

СамГИИЯ объявил сумму контрактов на 2020/2021 учебный год. Стоимость обучения почти не изменилась

 СамГИИЯ объявил сумму контрактов на 2020/2021 учебный год. Стоимость обучения почти не изменилась

 

 


Похожие статьи:
﻿
Филиал Университета Малайзии будет открыт в СамГИИЯ

Филиал Университета Малайзии будет открыт в СамГИИЯ

Новости Самарканда
﻿
Создан Денауский институт предпринимательства и педагогики

Создан Денауский институт предпринимательства и педагогики

Новости Самарканда
﻿
Ректор СамГИИЯ :главное не количество, а качество

Ректор СамГИИЯ :главное не количество, а качество

Новости Самарканда / Видео Новости
﻿
Самаркандский филиал ТГЭУ начал прием абитуриентов

Самаркандский филиал ТГЭУ начал прием абитуриентов

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде появился новый лицей

В Самарканде появился новый лицей

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика