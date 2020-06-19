На пятом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса заслушан отчет хокима Самаркандской области о развитии территорий и деятельности местных Кенгашей народных депутатов.

Отмечалось, что Рабочей группой Сената Олий Мажлиса изучена работа, проводимая в сфере комплексного развития области. На заседании детально рассмотрены также итоги изучения, сообщает информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Отмечалось, что в области проделана определенная работа по развитию территорий и использованию в этом направлении потенциала местных Кенгашей народных депутатов. Так, в рамках поручений, данных в ходе шести визитов Президента Республики Узбекистан в эту область, утверждено более 450 проектов, обеспечивается их исполнение.

В 2019 году объем валового продукта области составил 37 трлн. 594 млрд. сумов, создано 45 новых рабочих мест вместо 40. В регионе на сегодняшний день ведут свою деятельность около 48 тыс. субъектов малого бизнеса.

Как известно, Самарканд считается одним из центров мирового туризма. В результате масштабной работы, осуществленной в данной области в 2019 году, город посетили более 560 тысяч иностранных туристов, что означает рост по сравнению с 2018 годом в 1,6 раза.

В целях оказания населению качественных медицинских услуг учреждения здравоохранения обеспечены современным и медицинским оборудованием на сумму 10,3 млрд. сумов, количество автомашин скорой помощи увеличилось со 115 до 260. За последние три года в области количество частных медучреждений выросло с 37 до 376, то есть в 10 раз.

В рамках пяти важных инициатив, выдвинутых Президентом Республики Узбекистан, в течение 2019 года проведены свыше 7 тысяч различных мероприятий, которыми охвачены более 1,6 млн. молодых людей.

На сессиях местных Кенгашах народных депутатов заслушаны отчеты и информации руководителей органов местной власти. Депутатами местных Кенгашей направлены депутатские запросы по решению проблем, которые были подняты в ходе диалога непосредственно с населением, а также указаны в их обращениях. Исполнение данных запросов было взято под контроль.

На заседании также подчеркивалось наличие некоторых проблем и недостатков, оказывающих негативное воздействие на развитие области.

Например, в 2019 году в центрах культуры области строительная работа осуществлена не в полной мере. В частности, в центрах культуры в Булунгурском и Пастдаргомском районах строительная работа не завершена, а в Каттакурганском и Джамбайском районах она еще не начата.

В области задерживается реализация 10 проектов, предложенных нашими посольствами в Китае, Турции, Греции, Испании, на сумму 1 трлн. 540 млрд. сумов. Не начата работа по 16 проектам на сумму 2 трлн. 385 млрд. сумов.

Не налажена система регулярного обеспечения общеобразовательных школ спортивным инвентарем, поэтому большинство школ в области в обеспечены спортинвентарем лишь в 2016-2017 годах.

Еще один вопрос. 1 340 из 2 164 психологов, работающих в местных школах, то есть 62 % не имеют соответствующей специальности.

Кроме того, имеются проблемы, связанные с питьевой водой, электричеством и природным (сжиженным) газом. Например, некоторая часть электрической сети пришла в негодное состояние. План 2019 года по капитальному ремонту газотрубопроводов не выполнен. Внутренние дороги области нуждаются в ремонте.

На заседании отмечалось, что итоги изучения области обсуждены на сессии областного Кенгаша народных депутатов, состоявшейся 22 мая 2020 года, на которой утверждены «Дорожная карта» по решению проблем в масштабе области, а также план мероприятий по налаживанию деятельности областного Кенгаша в качестве «образцового Кенгаша».

Также отмечалась необходимость принятия неотложных мер для устранения имеющихся проблем. По данному вопросу заслушана информация руководителей ответственных министерств и ведомств.

На заседании по данном вопросу принято соответствующее постановление, утверждена «Дорожная карта» по устранению проблем, ждущих своего решения в республиканском масштабе. Определено наладить сенаторский контроль за их исполнением.