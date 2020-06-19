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  • 19 июнь 2020 16:01
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В Пастдаргомском районе введено в эксплуатацию новое здание Центра государственных услуг

В церемонии открытия участвовали представители государственных и общественных организаций, СМИ и работники отрасли.

 

В Пастдаргомском районе введено в эксплуатацию новое здание Центра государственных услуг

 В Пастдаргомском районе введено в эксплуатацию новое здание Центра государственных услуг

 

В ходе мероприятия хоким Пастдаргомского района Ш.Худайбердиев, директор Агентства государственных услуг Х.Тураходжаев и группа активистов ознакомились с условиями, созданными на новом объекте.


Центр расположился в двухэтажном здании с нестандартными архитектурными решениями, на месте созданы все условия, как для работников центра госуслуг, так и населения. Строительные работы на 5 млрд. сумов осуществлены строительной компанией «Mash’alTransServis».

 

В Пастдаргомском районе введено в эксплуатацию новое здание Центра государственных услуг

 

Новое здание располагает залом ожидания с современным дизайном, кабинетами обслуживания, комнатой матери и ребенка, медицинским пунктом по обслуживанию клиентов. Здесь также созданы условия для иностранных инвесторов и построен конференц-зал, который оснащен информационными экранами для демонстрации инвестиционного потенциала района.

 

В Пастдаргомском районе введено в эксплуатацию новое здание Центра государственных услуг

 

Специалисты одновременно могут обслуживать заявителей через 29 окошек, что позволит значительно сократить очереди и повысить оперативность и качество услуг. В общей сложности в центре предоставляется 130 видов государственных услуг.


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