 В Пастдаргомском районе введено в эксплуатацию новое здание Центра государственных услуг

В церемонии открытия участвовали представители государственных и общественных организаций, СМИ и работники отрасли.

В ходе мероприятия хоким Пастдаргомского района Ш.Худайбердиев, директор Агентства государственных услуг Х.Тураходжаев и группа активистов ознакомились с условиями, созданными на новом объекте.





Центр расположился в двухэтажном здании с нестандартными архитектурными решениями, на месте созданы все условия, как для работников центра госуслуг, так и населения. Строительные работы на 5 млрд. сумов осуществлены строительной компанией «Mash’alTransServis».

Новое здание располагает залом ожидания с современным дизайном, кабинетами обслуживания, комнатой матери и ребенка, медицинским пунктом по обслуживанию клиентов. Здесь также созданы условия для иностранных инвесторов и построен конференц-зал, который оснащен информационными экранами для демонстрации инвестиционного потенциала района.

Специалисты одновременно могут обслуживать заявителей через 29 окошек, что позволит значительно сократить очереди и повысить оперативность и качество услуг. В общей сложности в центре предоставляется 130 видов государственных услуг.