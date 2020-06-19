 Изучено состояние санаториев и лагерей Самаркандской области

Во исполнение протокола Президента Республики Узбекистан от 28 января 2020 года «О приоритетах повышения эффективности реформ в сфере туризма и спорта», рабочая группа, состоящая из представителей ряда госструктур, изучила состояние санаториев и лагерей, а также зон отдыха Самаркандского, Нурабадскго и Ургутского районов Самаркандской области.

Целью изучения является дальнейшее развитие объектов в соответствии с туристической инфраструктурой региона, привлечение местных и международных инвестиций, а также подготовка к функционированию.

Практические работы продолжаются.

Пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.