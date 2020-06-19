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  • 19 июнь 2020 11:58
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Изучено состояние санаториев и лагерей Самаркандской области

Во исполнение протокола Президента Республики Узбекистан от 28 января 2020 года «О приоритетах повышения эффективности реформ в сфере туризма и спорта», рабочая группа, состоящая из представителей ряда госструктур, изучила состояние санаториев и лагерей, а также зон отдыха Самаркандского, Нурабадскго и Ургутского районов Самаркандской области.

 

Изучено состояние санаториев и лагерей Самаркандской области

 Изучено состояние санаториев и лагерей Самаркандской области

  

Целью изучения является дальнейшее развитие объектов в соответствии с  туристической инфраструктурой региона, привлечение местных и международных инвестиций, а также подготовка к функционированию.

 

Изучено состояние санаториев и лагерей Самаркандской области

 Изучено состояние санаториев и лагерей Самаркандской области

 

Практические работы продолжаются.

 

Пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.


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