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  • 19 июнь 2020 11:48
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В Самаркандской области приступили к работе 144 негосударственных ДОУ

На основании рекомендаций Самаркандского областного государственного центра санитарно-эпидемиологического благополучия, разработанных в соответствии с протоколом заседания Республиканской специальной комиссии по профилактике распространения коронавируса в Республике Узбекистан от 6 мая 2020 года во всех негосударственных дошкольных образовательных учреждениях вилоята осуществляются профилактические мероприятия.

 

В Самаркандской области приступили к работе 144 негосударственных ДОУ

 

По данным информационной  службы областного управления дошкольного образования, по состоянию на 17 июня 2020 года в Самаркандской области возобновили работу  144 дошкольных образовательных учреждения.

 

Из них 39 - негосударственные дошкольные образовательные учреждения, 33 – детсады на основе государственно-частного партнерства и 72 - семейные ДОУ.


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