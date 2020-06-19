» » » Новое назначение в Самаркандском областном управлении экономического развития и сокращения бедности
﻿
  • 19 июнь 2020 11:25
  • 63

Новое назначение в Самаркандском областном управлении экономического развития и сокращения бедности

Рахманов Шерзод Шухратович назначен первым заместителем начальника Главного управления экономического развития и сокращения бедности Самаркандской области с 15 июня 2020 года.

 

Новое назначение в Самаркандском областном управлении экономического развития и сокращения бедности

 

Ш.Рахманов  родился в  1991 году, имеет высшее образование. В 2012 году он окончил Самаркандский институт экономики и сервиса, по специальности экономист.

 

В 2017–2020 годах работал первым заместителем хокима  Нарпайского района Самаркандской области по вопросам экономики и предпринимательства, а в 2019–2020 годах был слушателем Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан.

 

Информационная служба   областного управления  

экономического развития и сокращения бедности.


Похожие статьи:
﻿
Назначен заместитель начальника Самаркандского управления госуслуг

Назначен заместитель начальника Самаркандского управления госуслуг

Новости Самарканда
﻿
Новое назначение в городском хокимияте

Новое назначение в городском хокимияте

Новости Самарканда
﻿
Новое назначение в ГУП

Новое назначение в ГУП "Мароканд Обод"

Новости Самарканда
﻿
Хоким Самарканда назначен первым заместителем министра внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли

Хоким Самарканда назначен первым заместителем министра внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли

Новости Самарканда / ТОП
﻿
Назначен первый замхокима Самаркандской области

Назначен первый замхокима Самаркандской области

Политика / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика