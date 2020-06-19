Новое назначение в Самаркандском областном управлении экономического развития и сокращения бедности

Рахманов Шерзод Шухратович назначен первым заместителем начальника Главного управления экономического развития и сокращения бедности Самаркандской области с 15 июня 2020 года.

Ш.Рахманов родился в 1991 году, имеет высшее образование. В 2012 году он окончил Самаркандский институт экономики и сервиса, по специальности экономист.

В 2017–2020 годах работал первым заместителем хокима Нарпайского района Самаркандской области по вопросам экономики и предпринимательства, а в 2019–2020 годах был слушателем Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан.

Информационная служба областного управления

экономического развития и сокращения бедности.