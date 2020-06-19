В Самарканде и Кашкадарье растет преступность среди несовершеннолетних и женщин

В Самаркандской и
Кашкадарьинской областях доля несовершеннолетних, молодых людей и женщин в
преступлениях растет из-за отсутствия организации работы с целевой группой
населения в махаллях. Об этом было сказано на очередной видеоконференции Министерства махалли и поддержки семьи. На видеоселекторном
совещании проанализированы случаи семейных разводов и преступлений в
данных областях.
«Общий уровень преступности в Кашкадарьинской области по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом году увеличился на 46,1
процента, при этом значительно выросла доля преступности несовершеннолетних,
молодых людей, женщин, безработных и бывших осужденных. С начала года в области
зарегистрировано 583 семейных развода. К сожалению, в результате распада
семейных пар более 459
несовершеннолетних лишены родительской опеки », - сказал Ботир Парпиев,
заместитель министра махалли и поддержки семьи.
Было отмечено, что в некоторых районах Самаркандской
области наблюдается задержка в работе с безработными людьми.
«В Булунгурском, Джамбайском и Пайарыкском районах происходят задержки с приемом на
работу и обеспечением занятостью трудоспособных безработных из семей с низким доходом. По статистике большинство семей в
Самаркандской области разрушает непонимание и несоответствие характеров(454
случая), измены (21), чрезмерное участие родителей в жизни семьи (42), пагубные
привычки вроде алкоголя (23), финансовые трудности, результат длительного
отсутствия сожительства(35), либо отсутствие
детей или нежелание одного из партнеров его заводить»-подчеркнул заминистра.
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