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  • 19 июнь 2020 10:55
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В Самарканде и Кашкадарье растет преступность среди несовершеннолетних и женщин

В Самаркандской и Кашкадарьинской областях доля несовершеннолетних, молодых людей и женщин в преступлениях растет из-за отсутствия организации работы с целевой группой населения в махаллях. Об этом было сказано на очередной  видеоконференции Министерства махалли  и поддержки семьи. На видеоселекторном совещании   проанализированы  случаи семейных разводов и преступлений в данных  областях.

 

В Самарканде и Кашкадарье растет преступность среди несовершеннолетних и женщин

 

«Общий уровень преступности в Кашкадарьинской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом году увеличился на 46,1 процента, при этом значительно выросла доля преступности несовершеннолетних, молодых людей, женщин, безработных и бывших осужденных. С начала года в области зарегистрировано 583 семейных развода. К сожалению, в результате распада семейных пар  более 459 несовершеннолетних лишены родительской опеки », - сказал Ботир Парпиев, заместитель министра махалли и поддержки семьи.

 

Было отмечено, что в некоторых районах Самаркандской области наблюдается задержка в работе с безработными людьми.

 

«В Булунгурском, Джамбайском и Пайарыкском  районах происходят задержки с приемом на работу и обеспечением занятостью трудоспособных безработных из семей с низким доходом.  По статистике большинство семей в Самаркандской области разрушает непонимание и несоответствие характеров(454 случая), измены (21), чрезмерное участие родителей в жизни семьи (42), пагубные привычки вроде алкоголя (23), финансовые трудности, результат длительного отсутствия сожительства(35),  либо отсутствие детей или нежелание одного из партнеров его заводить»-подчеркнул заминистра.

 

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