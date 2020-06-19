В Самарканде и Кашкадарье растет преступность среди несовершеннолетних и женщин

В Самаркандской и Кашкадарьинской областях доля несовершеннолетних, молодых людей и женщин в преступлениях растет из-за отсутствия организации работы с целевой группой населения в махаллях. Об этом было сказано на очередной видеоконференции Министерства махалли и поддержки семьи. На видеоселекторном совещании проанализированы случаи семейных разводов и преступлений в данных областях.

«Общий уровень преступности в Кашкадарьинской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом году увеличился на 46,1 процента, при этом значительно выросла доля преступности несовершеннолетних, молодых людей, женщин, безработных и бывших осужденных. С начала года в области зарегистрировано 583 семейных развода. К сожалению, в результате распада семейных пар более 459 несовершеннолетних лишены родительской опеки », - сказал Ботир Парпиев, заместитель министра махалли и поддержки семьи.

Было отмечено, что в некоторых районах Самаркандской области наблюдается задержка в работе с безработными людьми.

«В Булунгурском, Джамбайском и Пайарыкском районах происходят задержки с приемом на работу и обеспечением занятостью трудоспособных безработных из семей с низким доходом. По статистике большинство семей в Самаркандской области разрушает непонимание и несоответствие характеров(454 случая), измены (21), чрезмерное участие родителей в жизни семьи (42), пагубные привычки вроде алкоголя (23), финансовые трудности, результат длительного отсутствия сожительства(35), либо отсутствие детей или нежелание одного из партнеров его заводить»-подчеркнул заминистра.

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