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  • 19 июнь 2020 10:48
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Установка «умных» счетчиков газа


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью» предусмотрено полное внедрение автоматизированной системы контроля и учета природного газа для всех категорий потребителей до 2022 года.

 

В настоящее время в соответствии с планом в Самаркандской области начаты практические работы. В частности, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса, устанавливаются современные «умные» счетчики на территории города Самарканда, Каттакурганского и Джамбайского районов. Районный и городской филиалы ООО «Худудгаз Самарканд» организовали 23 бригады и приступили к установке потребителям газовых счетчиков. Приборы учета заменяются в махаллях «Турон», «Богисарой» и «Сайкал» в Самарканде, а также в махалле «Яккабог» Каттакургана.

 

Зарина Хакбердиева


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