Строить и демонтировать можно только с разрешением

Дороги Самарканда-одна из бед нашего общества. Начиная с весны мы наблюдаем плачевную картину с многочисленными ямами на дорожном полотне. Очень много жалоб, как со стороны водителей, так и простых жителей.

В подавляющем большинстве препятствия на дорогах возникают из-за халатного отношения соответствующих структур к прямым своим обязанностям, сноса или строительства какого-либо объекта. Сегодня не все подобные разрушения происходят на законных основаниях.

Например, гражданин К. Бозоров был задержан правоохранительными органами при демонтаже асфальтового покрытия на улице Буюк Ипак йули без получения разрешения. Нарушитель был оштрафован. Теперь К. Бозоров должен полностью отремонтировать поврежденный отрезок асфальтового покрытия.