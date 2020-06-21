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  • 18 июнь 2020 9:38
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Первые в области

Хлеборобы Нурабадского района первыми в Самаркандской области перевыполнили план по сдаче зерна государству.

 

Первые в области

 

План района по сдаче государству зерна составляет 7 862 тонны.

В текущем сезоне 463 фермерских хозяйства района, занимающиеся производством зерна на 2010 гектарах поливных и 19 000 богарных землях, посадили зерно. Урожайность на богарных землях с гектара составила 12-15 центнеров, а с поливных земель - 50-55 центнеров.

Передовые фермерские хозяйства «Селкисой юлдузи сари», "Умид фаёз боглари", «Хамфикр», «Нур чашма Нуробод хосили булок», «Нуробод самара тонги» выполнили план по сдаче хлеба государству на 167, 162, 140, 132 и 125 процентов соответственно.

На полях еще продолжается сбор урожая.


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