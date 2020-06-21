Первые в области

Хлеборобы Нурабадского района первыми в Самаркандской области перевыполнили план по сдаче зерна государству.
План района по сдаче государству зерна составляет 7 862 тонны.
В текущем сезоне 463 фермерских хозяйства района, занимающиеся производством зерна на 2010 гектарах поливных и 19 000 богарных землях, посадили зерно. Урожайность на богарных землях с гектара составила 12-15 центнеров, а с поливных земель - 50-55 центнеров.
Передовые фермерские хозяйства «Селкисой юлдузи сари», "Умид фаёз боглари", «Хамфикр», «Нур чашма Нуробод хосили булок», «Нуробод самара тонги» выполнили план по сдаче хлеба государству на 167, 162, 140, 132 и 125 процентов соответственно.
На полях еще продолжается сбор урожая.