Первые в области

В Самарканде уволен специалист, который отвечал за порядок выдачи стимулирующих выплат медикам

Больница «Хаваси» в Самарканде закрыта на карантин

В Самарканде разрешены еще 10 видов деятельности

Отвечают ли водохранилища в Самаркандской области требованиям безопасности?

Массовое отключение от электроэнергии в Самарканде вызвало нарушение карантина

На орошаемой земле в Джизаке обнаружили взлетно-посадочную полосу

В Алмалыке прошла первая свадьба с участием не более 30 человек