В Самаркандском районе во время траурной церемонии выявлен коронавирус

Об этом сказал заместитель областного хокима Рустам Кобилов во время онлайн-брифинга с участием представителей Самаркандского областного санитарно-эпидемиологического благополучия и областного управления здравоохранения.





Случай заражения коронавирусной инфекцией был выявлен среди населения в кишлаке Агалык. В связи со сложившейся ситуацией в Самаркандском районе замхокима отметил важность соблюдения правил карантина, особенно в местах скопления людей. В связи с переходом некоторых регионов вилоята из «красной» зоны в «желтую» граждане расслабились, перестали носить защитные маски и прогуливаются по городу после 22:00, соответственно, растет количество случаев нарушения установленных ограничений, сказал Рустам Кобилов. Так, 16 июня только в г. Самарканде зарегистрировано 42 случая.

Кроме того, ведутся подготовительные и ремонтные работы в зданиях, где абитуриенты будут сдавать тестовые экзамены. Если в прошлом году в одну смену тесты сдавали 3060 человек, то на этот раз с учетом соблюдения социальной дистанции экзамены будут сдавать 2040 абитуриентов.