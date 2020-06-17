Студент, окончивший с отличием Тайлякский техникум агробиотехнологий, будет принят в СамГУ без экзамена

В 2020-2021 учебном году в Самаркандском государственном университете будет открыт факультет агробиотехнологий и безопасности пищевых продуктов.
Начиная с нового учебного года на базе университета будет открыт Тайлякский техникум агробиотехнологий. Учебное заведение сможет принять 300 студентов. Преподаватели имеют возможность работать как в университете, так и техникуме. Студенты, окончившие техникум с отличием, будут зачислены на факультет того же направления университета без экзамена со 2-го курса.