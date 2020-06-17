С 1 августа текущего года во всех региональных аэропортах Узбекистана вводится режим "Окрытое небо". В аэропорту г. Самарканда по завершению реконструкционных работ

12 июня 2020 года Министром транспорта Республики Узбекистан подписан Приказ о введении режима «Открытое небо» в аэропортах Республики Узбекистан.

Данный приказ разработан в соответствии с Указами Президента Республики Узбекистан от 1 февраля 2019 года №УП-5647 «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в сфере транспорта» и от 13 августа 2019 года №УП-5781 «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан» в целях повышения эффективности проводимых реформ в сферах гражданской авиации и туризма республики.

Режим «Открытое небо» будет введен с 1 августа 2020 года сроком действия два года до конца сезона ИАТА «Зима 2022/2023» с возможностью дальнейшей пролонгации или изменения условий в аэропортах Республики Узбекистан в гг. Карши, Нукус, Термез, Бухара, Навои, Ургенч, Андижан, Фергана, Наманган и Самарканд с применением 5-й свободы воздуха, сообщает пресс-служба Минтранса.

В соответствии с приказом режим «Открытое небо» будет введен:

в аэропортах гг. Карши, Нукус, Термез, Бухара, Навои и Ургенч без каких-либо ограничений;

в аэропортах гг. Андижан, Фергана, Наманган и Самарканд с предоставлением прав всем иностранным авиакомпаниям государств-членов Международной организации гражданской авиации на выполнение пассажирских полетов без ограничения частот с учетом технических возможностей аэропортов, включая 5-ю свободу воздуха, по маршрутам, на которых не оперируют назначенные перевозчики Республики Узбекистан;

также в аэропорту г.Самарканд по завершению реконструкционных работ.

В соответствии с данным приказом иностранным авиакомпаниям предоставляется право на выполнение грузовых полетов до 7-й свободы воздуха в аэропортах гг. Навои и Термез.

Иностранные авиакомпании, заинтересованные в открытии новых маршрутов или планирующие увеличение количества рейсов, должны представить необходимые документы в Авиационное агентство при Министерстве транспорта и Департаменте развития воздушного транспорта в установленном порядке. Все обращения по данному вопросу будут рассмотрены в самое короткое время.