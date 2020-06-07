Задержаны граждане, незаконно добывавшие золотоносную руду в Самарканде

По данным правоохранительных органов, незаконной добычей золотой руды занимались 39 граждан, которые были задержаны с поличным на открытом золоторудном карьере.

7 мая в ходе оперативных мероприятий, проведенных Управлением охраны Национальной гвардии по Самаркандской области совместно с сотрудниками ОВД Пахтачинского района, было задержано 39 граждан, которые незаконно добывали золотосодержащую руду.

По сообщению пресс-службы Нацгвардии, в ходе проверки карьера № 112 «Каракотан» в Пахтачинском районе у граждан в качестве вещественных доказательств были изъяты:

• 6 тонн 610 кг золотоносной руды в 200 полиэтиленовых пакетах;

• 10 разных моделей автомобилей;

• 9 электрических проводников;

• 10 перфораторов.

Дело передано в отдел внутренних дел Пахтачинского района Самаркандской области. Проводится доследственная проверка.