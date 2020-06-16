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  • 16 июнь 2020 12:36
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В Самаркандском колледже туризма назначен новый директор

С 16 июня этого года им стал Джуракулов Шохрух Давронович . Заместитель хокима по развитию туризма Самаркандской области Нуруллаев Ботир Уткирович представил нового директора преподавательскому коллективу  колледжа.

 

В Самаркандском колледже туризма назначен новый директор

 В Самаркандском колледже туризма назначен новый директор

 

Джуракулов Шохрух Давронович является постоянным участником республиканских и университетских научно-практических конференций. С 2010 года он под руководством кандидата экономических наук М.Холмухаммедова работает над научным исследованием «Перспективы развития маркетинговых коммуникаций в Узбекистане», в результате своих исследований опубликовал несколько научных  статей в журналах   страны.

 

В Самаркандском колледже туризма назначен новый директор

 В Самаркандском колледже туризма назначен новый директор

 

С 2019 года занимал должность  руководителя  Самаркандского регионального отделения национального движения  «Юксалиш», пишет  пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.


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