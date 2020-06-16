 В Самаркандском колледже туризма назначен новый директор

С 16 июня этого года им стал Джуракулов Шохрух Давронович . Заместитель хокима по развитию туризма Самаркандской области Нуруллаев Ботир Уткирович представил нового директора преподавательскому коллективу колледжа.

Джуракулов Шохрух Давронович является постоянным участником республиканских и университетских научно-практических конференций. С 2010 года он под руководством кандидата экономических наук М.Холмухаммедова работает над научным исследованием «Перспективы развития маркетинговых коммуникаций в Узбекистане», в результате своих исследований опубликовал несколько научных статей в журналах страны.

С 2019 года занимал должность руководителя Самаркандского регионального отделения национального движения «Юксалиш», пишет пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.