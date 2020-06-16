В Самаркандском государственном медицинском институте откроются два новых направления

- В квотах приема в этом году много новшеств, - говорит ректор института Джасур Ризаев. - Начиная с нового учебного года в институте будут открыты направления профессионального образования и народной медицины. Будут приняты всего 25 студентов .

Как сообщает информационная служба Самаркандского государственного медицинского института, в 2019 учебном году по направлению магистратуры было зачислено 117 магистров, а в новом учебном году выделено 180 мест по 34 направлениям. Из них 47 - государственные гранты и 133 –контракт.