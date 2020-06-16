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  • 16 июнь 2020 10:34
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В Самаркандском государственном медицинском институте откроются два новых направления

Согласно квотам приема, Самаркандскому государственному медицинскому институту на 2020-2021 учебный год выделено 825 мест. Из них 371- на грантовой основе, 454 - на контрактной . Это на 215 мест больше, чем в прошлом году.

 

В Самаркандском государственном медицинском институте откроются два новых направления

 

- В квотах приема в этом году много новшеств, - говорит ректор института Джасур Ризаев. - Начиная с нового учебного года в институте будут открыты направления профессионального образования и народной медицины. Будут приняты всего 25 студентов .

 

Как сообщает информационная служба Самаркандского государственного медицинского института, в 2019 учебном году по направлению магистратуры было зачислено 117 магистров, а в новом учебном году   выделено 180 мест по 34 направлениям. Из них 47 - государственные гранты и 133 –контракт.


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