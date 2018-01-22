Рестораны и вещевые рынки Самарканда возобновили работу

В соответствии с решением республиканской специальной комиссии, с 15 июня этого года была разрешена деятельность кафе, ресторанов и предприятий общественного питания в «желтой» и «зеленой» зонах.

В настоящее время 2099 предприятий общественного питания в Самаркандской области начали работать на основе следующих требований:

- предотвращение банкетов и других публичных мероприятий;

- организация мероприятий с 8:00 до 23:00;

- обеспечение социальной дистанции между столами не менее 2 метров;

- максимум четыре клиента за одним столом (за исключением одной семьи не более 10 человек);

- персонал должен быть в защитных масках и медицинских перчатках;

Также приступили к работе 15 вещевых рынков в «желтой» и «зеленой» зонах региона.

При этом рынки должны будут соблюдать следующие критерии:

– проведение регулярной дезинфекции. Все входы и выходы должны быть оснащены пирометрами и антисептическими средствами, дезинфекционными «ковриками»;

– продавцы и покупатели должны использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки), сохранять социальную дистанцию в 2 метра;

– люди с температурой выше 37 градусов, с признаками инфекции или без средств индивидуальной защиты не будут допускаться на вещевые рынки.