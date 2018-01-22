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  • 15 июнь 2020 22:38
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Рестораны и вещевые рынки Самарканда возобновили работу

В соответствии с решением республиканской специальной комиссии, с 15 июня этого года была разрешена деятельность кафе, ресторанов и предприятий общественного питания в «желтой» и «зеленой» зонах.

 

 

В настоящее время 2099 предприятий общественного питания в Самаркандской области начали работать  на основе следующих требований:

 

- предотвращение  банкетов  и других  публичных  мероприятий;

 

- организация мероприятий с 8:00 до 23:00;

 

- обеспечение социальной дистанции между столами не менее 2 метров;

 

- максимум четыре клиента за одним столом (за исключением одной семьи не более 10 человек);

 

- персонал должен быть  в защитных масках и медицинских перчатках;

 

Также приступили к работе  15 вещевых рынков в «желтой» и «зеленой» зонах  региона.

 

При этом рынки должны будут соблюдать следующие критерии:

– проведение регулярной дезинфекции. Все входы и выходы должны быть оснащены пирометрами и антисептическими средствами, дезинфекционными «ковриками»;

 

– продавцы и покупатели должны использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки), сохранять социальную дистанцию в 2 метра;

 

– люди с температурой выше 37 градусов, с признаками инфекции или без средств индивидуальной защиты не будут допускаться на вещевые рынки.


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