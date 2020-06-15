Синдром Плюшкина: «хобби» или метод заработка?

Разбитая посуда, железные чайники, баклажки от напиток, старое тряпье. Удушающий запах и тонны мусора. Чего только нет в однокомнатной квартире пенсионерки Наили Латыповой. Судя по тому, как полчище тараканов, мух и мышей охватили всю жилплощадь и атакуют отовсюду, задумываешься, кто же тут на самом деле домовладелец? Дело в том, что пожилая женщина просто захламила свою квартиру вплоть до потолка, доведя помещение до антисанитарного состояния.

Неспособность контролировать тягу к сбору бытовых отходов с контейнеров и со всей округи, привела к плачевным последствиям. Квартира больше похоже на мусорную свалку, чем жилое помещение.

О неприятном «хобби» 73-летней женщины больше дает знать в последнее время знойная жара. Зловонье, исходящее со второго этажа кирпичного дома в микрорайоне, распространяется по всему подъезду и вместе с насекомыми и грызунами проникает в соседние квартиры. Алексей Смирнов, проживающий этажом выше, жалуется, что невозможно спокойно спать и передвигаться по квартире. От тараканов приходиться спасаться с помощью мухобойки. Если повезет- отделаешься, в противном случае, они лезут прям на тебя, говорит мужчина.

Жильцы, страдающие от проблемного занятия пенсионерки, предпочитают проводить больше времени на свежем воздухе. Возможность посидеть на скамеечке и немного отдохнуть от нежданных гостей, бегающих по всей квартире, появилась совсем недавно, после смягчения карантинных правил. До недавнего времени людям приходилось вдыхать неприятный запах и бороться с вредителями.

-Находясь в квартире, мы не можем открыть окно и проветрить комнату, поскольку невозможно терпеть эту вонь,- говорит соседка Шахло Набиева. Мы с мужем и ребенком живем в маленькой квартире, из-за карантина приходилось долгое время сидеть дома и пользоваться освежителями, чтобы хоть как-то развеять атмосферу. Для нас это было трудным испытанием.

Недовольство выражает не только молодая мама с дочуркой, но и остальной народ. Местные жители утверждают, что женщина больна и страдает психическим расстройством-«синдромом Плюшкина». Одни ее упрекают за причиненные неудобства, другие, проживающие подъездом дальше, жалеют, оставаясь при этом равнодушными. Так, Розия Сайфутдинова рассказывает, что с соседкой она знакома не так давно и общается на уровне лишь приветствия. Однако она признается, что не раз была свидетелем того, как местные жильцы очищали квартиру пенсионерки от всякого хлама.

Соседи во главе с домкомом не первый год воюют с фигуранткой. Они вынуждены были обратиться во все возможные инстанции, чтобы добиться уборки. В последний раз ее квартиру очищали с помощью 5 мусоровозочных машин.

-Пристрастие Латыповой к сбору мусора я заметил еще в 2016 году,-говорит домовладелец пятиэтажки №17 по улице Таракиет махалли «Токзор». -Сколько бы мы не пытались образумить ее не приносить в дом мусор, все безрезультатно. Она таскает абсолютно все, что попадается ей в руки. Каждый раз, когда мы общими усилиями жильцов очищаем квартиру от грязи, она обвиняет нас в воровстве и продолжает заполнять помещение.

В ответ на возмущение домкома собственница жилья выносит свой вердикт. Вопреки всем обвинениям в ее адрес, пожилая старушка не считает себя виноватой. Свои действия она оценивает, как метод заработка на хлеб, поскольку мужа нет, две дочери замужем и живут своей жизнью, никаким образом не пересекаясь с ее миром. Но глядя на накопленный, месяцами, непригодный мусор понимаешь, что на этом много не заработаешь. По словам Латыповой, она изолирована от общества, ее давно уже не приглашают на всякого рода мероприятия, родственники не навещают. Единственное утешение в жизни- наполнение собственной квартиры старыми вещами.

Приехавший на место сотрудник санитарно-эпидемиологической службы уверяет, что данная квартира ему больно знакома. Вместе с правоохранительными органами он несколько раз приходил и участвовал в процессе очистки, дезинфицировал и опечатывал дверь. Но, все впустую. Всего за пару месяцев квартира вновь наполняется бытовыми отходами. Соседи пенсионерки просят помочь с ситуацией, принять меры, при необходимости обратить внимание специалистов психиатрической службы.

Зарина Хакбердиева