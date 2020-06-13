» » » Житель Тайлякского района получил 15 суток за избиение супруги
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  • 13 июнь 2020 18:10
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Житель Тайлякского района получил 15 суток за избиение супруги

Уроженец Тайлякского района З.Х. получил 15 суток наказания в виде административного ареста  за невыполнение исполнения защитного ордера, выданного месяц назад его супруге М.М.

 

Житель Тайлякского района получил 15 суток за избиение супруги

 

В ходе судебного разбирательство выяснилось, что  М.М.  постоянно подвергалась  притеснению и насилию со стороны мужа. На основании заявительницы 22 мая 2020 года Тайлякским районным отделом внутренних дел потерпевшей был выдан защитный ордер сроком на один месяц. Однако мужчина нарушил установленные ограничения и продолжил насилие в отношении своей супруги.

 

Важно отметить, выдача защитных ордеров предусмотрена в постановлении Правительства Узбекистана  «О мерах по совершенствованию системы защиты женщин и девушек от притеснения и насилия». Принятым документом определен порядок выдачи органами внутренних дел защитного ордера пострадавшим женщинам, а также предоставления его копии лицам, совершившим насилие.


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