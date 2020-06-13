Житель Тайлякского района получил 15 суток за избиение супруги

Уроженец Тайлякского района З.Х. получил 15 суток наказания в виде административного ареста за невыполнение исполнения защитного ордера, выданного месяц назад его супруге М.М.

В ходе судебного разбирательство выяснилось, что М.М. постоянно подвергалась притеснению и насилию со стороны мужа. На основании заявительницы 22 мая 2020 года Тайлякским районным отделом внутренних дел потерпевшей был выдан защитный ордер сроком на один месяц. Однако мужчина нарушил установленные ограничения и продолжил насилие в отношении своей супруги.

Важно отметить, выдача защитных ордеров предусмотрена в постановлении Правительства Узбекистана «О мерах по совершенствованию системы защиты женщин и девушек от притеснения и насилия». Принятым документом определен порядок выдачи органами внутренних дел защитного ордера пострадавшим женщинам, а также предоставления его копии лицам, совершившим насилие.