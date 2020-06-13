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  • 13 июнь 2020 17:11
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Суд вынес приговор Дилором Розиковой

Суд вынес приговор Дилором Розиковой11 июня в Самаркандском городском суде по уголовным делам завершился открытый судебный процесс по рассмотрению уголовного дела и оглашен приговор в отношении Дилором Розиковой. Об этом пишет Gazeta.uz.

 

Суд признал Дилором Розикову виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) Уголовного кодекса и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 7 месяцев 9 дней.

 

По информации Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре, 21 января Дилором Розикова попыталась поджечь сотрудников БПИ, которые пришли выселять ее из дома в Самарканде по решению суда. Женщина бросила в инспекторов горящее полотенце, а также разбрызгала на них бензин. Никто из государственных исполнителей не пострадал.


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