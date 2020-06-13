» » » Как работают «умные» счетчики
﻿
  • 13 июнь 2020 9:31
  • 213

Как работают «умные» счетчики

В Самарканде по инициативе АО «Худудгазтаъминот»организован обучающий семинар по качеству установки «умных» счетчиков для природного газа, которые начали устанавливать в нашем регионе в соответствии с нормативными требованиями.

 

Как работают «умные» счетчики

 

Участники тренинга, организованного квалифицированными специалистами ООО «Технопарк», производителя данного оборудования, были подробно ознакомлены со специальными правилами, необходимыми для установки «умных» счетчиков.

 

- Когда счетчик установлен на улице, он должен находиться в специальных ящиках, чтобы защитить его от солнечного света и дождевой воды, - рассказывает руководитель учебного центра «Технопарка» Зухриддин Насриддинов. – Газовый счетчик может быть установлен на открытом воздухе в защищенных от дождя зонах, включая частные   или многоквартирные дома.

 

Как работают «умные» счетчики

 

Эти устройства удобны как для поставщика, так и для потребителя и четко показывают потребленный природный газ. Счетчики тестируются в лаборатории один раз каждые 10 лет. Гарантийный срок оборудования 15 лет. Производитель предоставляет бесплатный сервис счетчикам с техническими неисправностями в течение 5 лет.


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде приступили к установке «умных» счетчиков газа

В Самарканде приступили к установке «умных» счетчиков газа

Новости Самарканда
﻿
Почему при огромных долгах

Почему при огромных долгах "умные" счётчики юридических лиц работают без перебоев?

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
В Самарканде уже установлено около 43 тысяч «умных» счетчиков

В Самарканде уже установлено около 43 тысяч «умных» счетчиков

Новости Самарканда / ТОП
﻿
В Самарканде начались рейды с участием сотрудников электросети

В Самарканде начались рейды с участием сотрудников электросети

Общество / Новости Самарканда / ТОП
﻿
Жители одной из улиц Самарканда 4 года живут обещаниями о газоснабжении (видео)

Жители одной из улиц Самарканда 4 года живут обещаниями о газоснабжении (видео)

Общество / Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика