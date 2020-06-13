Как работают «умные» счетчики

В Самарканде по инициативе АО «Худудгазтаъминот»организован обучающий семинар по качеству установки «умных» счетчиков для природного газа, которые начали устанавливать в нашем регионе в соответствии с нормативными требованиями.

Участники тренинга, организованного квалифицированными специалистами ООО «Технопарк», производителя данного оборудования, были подробно ознакомлены со специальными правилами, необходимыми для установки «умных» счетчиков.

- Когда счетчик установлен на улице, он должен находиться в специальных ящиках, чтобы защитить его от солнечного света и дождевой воды, - рассказывает руководитель учебного центра «Технопарка» Зухриддин Насриддинов. – Газовый счетчик может быть установлен на открытом воздухе в защищенных от дождя зонах, включая частные или многоквартирные дома.

Эти устройства удобны как для поставщика, так и для потребителя и четко показывают потребленный природный газ. Счетчики тестируются в лаборатории один раз каждые 10 лет. Гарантийный срок оборудования 15 лет. Производитель предоставляет бесплатный сервис счетчикам с техническими неисправностями в течение 5 лет.