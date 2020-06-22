Открытие первого гостевого дома в махалле «Конигиль» Самаркандского района

В результате проводимых агитационных мероприятий сотрудниками департамента по развитию туризма в рамках организации на территории Самаркандского района «туристической деревни» образцового типа, в махалле «Конигиль»состоялось открытие первого гостевого дома «Konigil guest house».

В гостевом доме имеется 4 номера, рассчитанных на 10 мест, все необходимые условия для оказания услуг, как для местных, так и иностранных туристов.

Следует отметить, что в области продолжается практическая работа по внедрению на данной территории еще 10 семейных гостевых домов, ремесленных мастерских, национальных домов, пунктов общественного питания, организации мастер-классов и других видов услуг.