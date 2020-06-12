Нуклеус-парк:территория особого пчеловодства

3,5 миллиарда сумов планирует вложить самаркандский пчеловод в создание первого в Узбекистане инновационного нуклеус – парка.

Житель махали «Афросиаб» города Самарканда Абдулло Хабибуллаев, перенявший ремесло предков, является одним из самых успешных молодых производителей меда и продуктов пчеловодства. В весенне-летний период его пасека из 120 пчелиных семей базируется в горах Джизакской и Кашкадарьинской областей, где обильно цветут медоносные растения. В 2012 году Абдулло учредил ООО «Exclusive Golden Honey» и под данным брендом реализует целебное лакомство во всех регионах Узбекистана.

- Пчеловодство считается одной из семи продовольственных сокровищниц нашего народа, – говорит А. Хабибуллаев.- Такое определение мед получил не только благодаря уникальным питательным и целебным свойствам. Пчелы выполняют важную роль в повышении урожайности других направлений сельского хозяйства.

В современных условиях А. Хабибуллаев активно работает над повышением объемов производства меда с использованием передового международного опыта.

- В 2019 году привез из Германии несколько пчел породы Bacfast, - говорит А. Хабибуллаев. – Они устойчивы к болезням, хорошо развиваются, отличаются высокой продуктивностью. Намерен сделать ставку на размножение именно таких пород медоносов и уже в этом году получить две тонны меда, что примерно на 35 процентов выше, чем в прошлом году.

А. Хабибуллаев приступил к реализации крупного проекта в сфере пчеловодства. На территории 12 гектаров в Джамбайском районе он создает первый в Узбекистане инновационный нуклеус-парк со специализированной лабораторией. На нуклеус пчеловоды возлагают такие функции, как промышленное выведение и содержание пчеломатоки. В качестве основы для его формирования могут быть использованы исключительно здоровые, сильные семьи. Самаркандский пчеловод изучил опыт турецких коллег в реализации таких проектов. Он также намерен заниматься естественным размножением пчел. Это ключевой фактор сохранения медоносов как важной составляющей природы.

Абдулло также активно участвует в проекте по созданию в туристических зонах Самарканда торговой сети по реализации продуктов пчеловодства. Экологически чистые мед, пчелиное молоко, пыльца, прополис востребованы сторонниками здорового образа жизни во всем мире.

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