 В мавзолеях Самарканда установили дезинфицирующие "туннели"

Популярные святые места Самарканда и туристические достопримечательности готовятся к принятию посетителей.

11 июня сотрудники департамента по развитию туризма Самаркандской области провели мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических норм во всех туристических объектах города. Были даны замечания и предложения руководителям объектов, согласно установленным санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам от 11 мая 2020 года на объектах по оказанию услуг.

В настоящее время в мавзолеях Ходжа Дониёр, Аль Матуриди, Мурод Авлиё, Хужа Ахрор Вали, а также в мемориальном комплексе Шахи Зинда на входах и выходах установлены пирометры, антисептики и дезинфицирующие «туннели» и персонал полностью инструктирован. Функционирование данных объектов осуществляется в строгом соответствии с правилами карантина.

По остальным объектам, на данный момент проводятся профилактические мероприятия, сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.