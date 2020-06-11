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  • 12 июнь 2020 9:36
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В мавзолеях Самарканда установили дезинфицирующие "туннели"

Популярные святые места Самарканда и  туристические достопримечательности  готовятся к принятию посетителей. 

 

В мавзолеях Самарканда установили дезинфицирующие "туннели"

 В мавзолеях Самарканда установили дезинфицирующие "туннели"

 

11 июня сотрудники департамента по развитию туризма Самаркандской области провели мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических норм во всех туристических объектах города. Были даны замечания и предложения руководителям объектов, согласно установленным санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам от 11 мая 2020 года на объектах по оказанию услуг. 

 

В мавзолеях Самарканда установили дезинфицирующие "туннели"

 

В настоящее время в мавзолеях Ходжа Дониёр, Аль Матуриди, Мурод Авлиё, Хужа Ахрор Вали, а также в мемориальном комплексе Шахи Зинда на входах и выходах установлены пирометры, антисептики и дезинфицирующие «туннели» и персонал полностью инструктирован. Функционирование данных объектов осуществляется в строгом соответствии с правилами карантина. 

 

В мавзолеях Самарканда установили дезинфицирующие "туннели"

 

По остальным объектам, на данный момент проводятся профилактические мероприятия, сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.


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