Информация о 118 зараженных коронавирусом, выявленных среди населения за последние три дня. Среди них также два сотрудника ГУП «Мароканд» в Самарканде

За последние три дня коронавирусная инфекция зафиксирована среди населения, а именно 8 июня количество инфицированных составило 66, 9 июня — 25 и 10 июня — 27.

По состоянию на 10 июня, случаи заражения в разрезе по регионам выявлены: в Ташкентской области —11, в городе Ташкенте — 7, в Сырдарьинской области — 3, в Самаркандской и Бухарской областях — по 2, в Кашкадарьинской области — 1.

Например, коронавирус выявлен у жителя Ташкента, у которого была температура и который лечился дома, у двух инспекторов налоговой инспекции Юнусабадского района, у матери продавца торгового комплекса «Media park» в Шайхантахурском районе.

Также инфекция обнаружена у двух членов семьи жителя Ташкентской области, торгующего специями на Юнусабадском рынке, у двух граждан, проживающих в Бекабадском и Ташкентском районах, а также у младшего медработника частной клиники «Американ госпитал», расположенной в Ташкентском районе.

Кроме того, стало известно, что сосед сотрудника органов внутренних дел Сырдарьинской области, у которого был диагностирован коронавирус, и два работника швейного цеха, контактировавшие с ним, а также два сотрудника ГУП «Мароканд», расположенного в Самаркандской области, тоже были инфицированы.