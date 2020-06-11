» » » Информация о 118 зараженных коронавирусом, выявленных среди населения за последние три дня. Среди них также два сотрудника ГУП «Мароканд» в Самарканде
﻿
  • 11 июнь 2020 17:29
  • 148

Информация о 118 зараженных коронавирусом, выявленных среди населения за последние три дня. Среди них также два сотрудника ГУП «Мароканд» в Самарканде

За последние три дня коронавирусная инфекция зафиксирована среди населения, а именно 8 июня количество  инфицированных составило 66, 9 июня — 25 и 10 июня — 27.

 

Информация о 118 зараженных коронавирусом, выявленных среди населения за последние три дня. Среди них также два сотрудника ГУП «Мароканд» в Самарканде

 

По состоянию на 10 июня, случаи заражения в разрезе по регионам выявлены: в Ташкентской области —11, в городе Ташкенте — 7, в Сырдарьинской области — 3, в Самаркандской и Бухарской областях —  по 2, в Кашкадарьинской области — 1.

 

Например, коронавирус выявлен у жителя Ташкента, у которого была температура и который лечился дома, у двух инспекторов налоговой инспекции Юнусабадского района, у матери продавца торгового комплекса «Media park» в Шайхантахурском районе.

 

Также инфекция обнаружена у двух членов семьи жителя Ташкентской области, торгующего специями на Юнусабадском рынке, у двух граждан, проживающих в Бекабадском и Ташкентском районах, а также у младшего медработника частной клиники «Американ госпитал», расположенной в Ташкентском районе.

 

Кроме того, стало известно, что сосед сотрудника органов внутренних дел Сырдарьинской области, у которого был диагностирован коронавирус, и два работника швейного цеха, контактировавшие с ним, а также два сотрудника ГУП «Мароканд», расположенного в Самаркандской области, тоже были инфицированы.


Похожие статьи:
﻿
Число случаев коронавирусной инфекции в Самаркандской области увеличилось еще на 4

Число случаев коронавирусной инфекции в Самаркандской области увеличилось еще на 4

Новости Самарканда
﻿
За последние часы обнаружено 22 новых случая заражения. Половина из них в Самарканде

За последние часы обнаружено 22 новых случая заражения. Половина из них в Самарканде

Новости Самарканда
﻿
Официально: в Самаркандской области уже трое больных коронавирусом

Официально: в Самаркандской области уже трое больных коронавирусом

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде за два дня задержали двух взяточников

В Самарканде за два дня задержали двух взяточников

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области уволили еще двух начальников ОВД

В Самаркандской области уволили еще двух начальников ОВД

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика