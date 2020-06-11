В Самаркандской области создаётся новый современный экотуристический объект

Самаркандская область имеет колоссальный туристический потенциал. В регионе проводится последовательная работа по дальнейшему развитию внутреннего туризма, повышению качества сервиса и расширению видов оказываемых услуг.

На территории махалли «Окбуйро» Самаркандского района появится новая экотуристическая зона, сообщила пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области. Заместитель хокима области по вопросам развития туризма Б.Нуруллаев и директор департамента по развитию туризма Д.Нарзикулов посетили данный объект с целью ознакомления с проводимыми работами.

Создание подобной зоны направлено на то, чтобы у наших соотечественников была возможность отдохнуть на природе, заняться верховой ездой, искупаться в бассейне, а также насладиться изысканной кухней. Общая стоимость проекта, отвечающего современным стандартам, составляет более 10 млрд.сумов. Следует отметить, что данный объект планируется сдать в эксплуатацию в июле текущего года.