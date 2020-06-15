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  • 11 июнь 2020 10:20
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Ещё один житель Самарканда скончался от коронавируса

Ещё один житель Самарканда скончался от коронавирусаЖитель Самарканда, у которого 1 июня диагностировали коронавирус, скончался в клинике Научно-исследовательском институте вирусологии в Ташкенте. Это 19-я смерть от осложнений, вызванных COVID-19.

 

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, 31-летний мужчина прибыл в Узбекистан чартерным рейсом из Санкт-Петербурга и был помещен в карантинный центр.

 

По данным Минздрава, пациент долгие годы проходил лечение с диагнозом острый лейкоз, хроническая анемия тяжелой степени и дыхательная недостаточность.

 

1 июня его состояние ухудшилось, и он был переведен в отделение реанимации. Несмотря на реанимационные процедуры, мужчина скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

 

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