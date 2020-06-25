Священные места в Самаркандской области возобновят работу с 11 июня

Священные места и религиозные достопримечательности древнего Самарканда при региональном отделении Общественного благотворительного фонда «Вакф» готовы принять любителей архитектурного наследия.

В настоящее время на месте ведутся подготовительные работы, на входах и выходах устанавливаются пирометры, антисептики и дезинфицирующие «туннели», чтобы обеспечить работу исторических памятников в строгом соответствии с правилами карантина. Как только эта работа будет завершена, завтра, 11 июня, в Самаркандской области будут открыты следующие святыни:

Мавзолей Святого Даниила, Абу Мансура Матуриди, Ходжа Абду Дарун, Рухабад, мечеть Хазрет Хызр, Мурод Авлиё, мемориальный комплекс Шахи-Зинда , а также мавзолеи Ходжа Ахрора Вали в Самаркандском и Ходжа Абду Берун в Акдарьинском районах.

Кроме того, можно будет посетить Махдумий Азам, Шейх Худайдод Вали в Джамбайском районе и мечеть Ходжа Хафиз Мероси в Булунгурском районе. Пещера Святого Давида ( Хазрати-Давуд) в Нурабадском районе будет открыта по согласованию с Самаркандским областным департаментом по развитию туризма.

Следует отметить, комплекс Имама Бухари в Пайарыкском районе и известное место под названием Чор Чинор (Четыре чинары) в Ургутском районе расположены в «красной» зоне, поэтому их деятельность временно запрещена.