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  • 10 июнь 2020 10:03
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Священные места в Самаркандской области возобновят работу с 11 июня

Священные места и религиозные достопримечательности  древнего Самарканда при  региональном отделении Общественного благотворительного фонда «Вакф»  готовы принять любителей архитектурного наследия.

 

Священные места в Самаркандской области возобновят работу с 11 июня

 

В настоящее время на месте ведутся подготовительные работы, на входах и выходах устанавливаются пирометры, антисептики и дезинфицирующие «туннели», чтобы обеспечить работу исторических памятников в строгом соответствии с правилами карантина. Как только эта работа будет завершена, завтра, 11 июня, в Самаркандской области будут открыты следующие святыни:

 

Священные места в Самаркандской области возобновят работу с 11 июня

 

Мавзолей Святого Даниила,  Абу Мансура Матуриди, Ходжа Абду Дарун,  Рухабад, мечеть Хазрет Хызр, Мурод Авлиё, мемориальный комплекс Шахи-Зинда , а также  мавзолеи Ходжа Ахрора  Вали  в Самаркандском   и Ходжа Абду Берун  в Акдарьинском районах.

 

Кроме того, можно будет посетить Махдумий Азам, Шейх Худайдод Вали в Джамбайском районе и мечеть  Ходжа Хафиз Мероси  в Булунгурском районе. Пещера  Святого Давида ( Хазрати-Давуд) в Нурабадском районе будет  открыта  по согласованию с Самаркандским областным департаментом по развитию туризма.

 

Священные места в Самаркандской области возобновят работу с 11 июня

 

Следует отметить,   комплекс Имама Бухари в Пайарыкском  районе и известное место под названием  Чор Чинор (Четыре чинары) в Ургутском районе расположены в «красной» зоне, поэтому их деятельность временно запрещена.


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