» » » Уголовное дело за сбыт наркотических средств
﻿
  • 10 июнь 2020 8:41
  • 118

Уголовное дело за сбыт наркотических средств

Сотрудники ОВД Пастдаргомского района обнаружили незаконное культивирование 26 стеблей наркотикосодержащих растений «каннабис» на земельном участке  51-летнего З.Э. Растения были изъяты в установленном порядке в рамках мероприятия «Чёрный мак-2020».


Уголовное дело за сбыт наркотических средств

По данному факту Следственным отделом при ОВД Пастдаргомского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.270 (культивирование запрещенных к возделыванию культур) и ч.5 ст.ст.25,273 (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере) Уголовного кодекса.


По данным пресс-службы Следственного департамента при МВД, по уголовному делу З.Э. привлечен в качестве подозреваемого и задержан в процессуальном порядке.


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде на земельном участке пожилого мужчины обнаружены наркотикосодержащие растения

В Самарканде на земельном участке пожилого мужчины обнаружены наркотикосодержащие растения

Новости Самарканда
﻿
Обнаружен незаконный посев “мака”, высаженный для лечения болезни

Обнаружен незаконный посев “мака”, высаженный для лечения болезни

Новости Самарканда
﻿
В Булунгурском районе 22-летний парень избил 66-летнего мужчину: пенсионер скончался

В Булунгурском районе 22-летний парень избил 66-летнего мужчину: пенсионер скончался

Новости Самарканда
﻿
За один день выявлено два факта сбыта наркотических средств

За один день выявлено два факта сбыта наркотических средств

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде обнаружили 2 аптеки, продающие психотропные вещества

В Самарканде обнаружили 2 аптеки, продающие психотропные вещества

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика