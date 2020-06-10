Уголовное дело за сбыт наркотических средств

Сотрудники ОВД Пастдаргомского района обнаружили незаконное культивирование 26 стеблей наркотикосодержащих растений «каннабис» на земельном участке 51-летнего З.Э. Растения были изъяты в установленном порядке в рамках мероприятия «Чёрный мак-2020».





По данному факту Следственным отделом при ОВД Пастдаргомского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.270 (культивирование запрещенных к возделыванию культур) и ч.5 ст.ст.25,273 (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере) Уголовного кодекса.





По данным пресс-службы Следственного департамента при МВД, по уголовному делу З.Э. привлечен в качестве подозреваемого и задержан в процессуальном порядке.