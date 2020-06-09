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  • 9 июнь 2020 22:28
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В Самарканде готовятся к работе 366 автобусов

В соответствии с решением республиканской специальной комиссии, с 8 июня этого года в «желтой» и «зеленой» зонах разрешено движение общественного транспорта  на городских (районных) и пригородных маршрутах.

 

В Самарканде готовятся к работе 366 автобусов

 

 

За исключением Ургутского, Пастдаргомского и Пайарыкского районов, которые входят в «красную» зону, услугами автобусов можно воспользоваться во всех городах и районах  Самаркандской области.

 

- Из 147 существующих маршрутов общественного транспорта в «желтой» и «зеленой» зонах вилоята, на первом этапе разрешено эксплуатировать пока 122, -сказал заместитель начальника областного транспортного управления Джурабек Коржавов.  -Пассажирские услуги  на городских маршрутах  начнут предоставлять   366 автобусов.  Поэтапно будет возобновлено всё  движение.

 

В общественном транспорте требуется строгое соблюдение следующих требований:

· полная дезинфекция автомобиля автопарком перед каждой поездкой и на конечной станции, а также на крупных остановках;

· водители должны носить медицинские маски и перчатки, а также регулярно и своевременно их менять;

· в автобус допускаются только пассажиры в медицинских масках.

 

Администрация управления просит пассажиров придерживаться карантинных требований и соблюдать социальную дистанцию.

 

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