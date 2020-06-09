В Самарканде готовятся к работе 366 автобусов

В соответствии с решением республиканской специальной комиссии, с 8 июня этого года в «желтой» и «зеленой» зонах разрешено движение общественного транспорта на городских (районных) и пригородных маршрутах.

За исключением Ургутского, Пастдаргомского и Пайарыкского районов, которые входят в «красную» зону, услугами автобусов можно воспользоваться во всех городах и районах Самаркандской области.

- Из 147 существующих маршрутов общественного транспорта в «желтой» и «зеленой» зонах вилоята, на первом этапе разрешено эксплуатировать пока 122, -сказал заместитель начальника областного транспортного управления Джурабек Коржавов. - Пассажирские услуги на городских маршрутах начнут предоставлять 366 автобусов. Поэтапно будет возобновлено всё движение .

В общественном транспорте требуется строгое соблюдение следующих требований:

· полная дезинфекция автомобиля автопарком перед каждой поездкой и на конечной станции, а также на крупных остановках;

· водители должны носить медицинские маски и перчатки, а также регулярно и своевременно их менять;

· в автобус допускаются только пассажиры в медицинских масках.

Администрация управления просит пассажиров придерживаться карантинных требований и соблюдать социальную дистанцию.

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