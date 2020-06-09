Обращение хокима Самарканда к горожанам

С момента начала пандемии коронавируса под медицинским наблюдением медперсонала семейных поликлиник Самарканда находились в общей сложности 11 361 человек. Из них 816 граждан, прибывших из-за рубежа до 27 марта 2020 года и контактировавших с больными, были помещены на 14-дневный карантин в домашних условиях. На данный время около 20 горожан с подозрением на коронавирус и 79 граждан, которые контактировали с ними, временно изолированы от общества и отправлены на домашний карантин. На сегодняшний день медицинский контроль на дому снят с 1 974 граждан. О нынешней ситуации в регионе вокруг пандемии проинформировал хоким города Бобурмирзо Облокулов во время очередного обращения к народу.

Б.Облокулов отрапортовал о проделанной работе в целях обеспечения Указа Президента РУз от 26 марта нынешнего года «О дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Узбекистан». В частности, в период карантина были установлены временные посты на въездах и выездах города Самарканда для обеспечения соблюдения санитарно-карантинных процедур, норм и требований действующего законодательства. Прикреплены специалисты, обеспеченные защитной одеждой и пирометром для измерения температуры тела. Для первичной помощи пациентам с коронавирусом было создано 5 обсервационных пунктов.

По словам городского хокима, в Самарканде работы по профилактической дезактивации были проведены в 210 махаллинских сходах граждан, 93 ширкатах, продуктовых магазинах, аптеках, вокруг многоквартирных домов, подъездов, подвальных помещений и детских игровых площадок.

На онлайн-брифинге глава городской администрации отметил, что согласно решению специальной комиссии, внесены коррективы в список регионов Узбекистана, в частности, Самаркандской области по цветовым зонам. Город Самарканд и еще несколько районов вилоята с «красного» уровня карантина переведены на «желтый». В связи с изменением категории, Б.Облокулов перечислил ряд видов деятельности, которые смогут возобновить работу. В списке есть пункт, где указано, что движение транспортных средств (без стикеров), скутеров и велосипедов разрешено с 06:00 до 22:00.

Смягчение правил карантина не даёт нам право нарушать их и передвигаться по городу без причины. Поэтому необходимо строго соблюдать установленные правила карантина, подчеркнул хоким города.