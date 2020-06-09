» » » Обращение хокима Самарканда к горожанам
﻿
  • 9 июнь 2020 15:43
  • 54

Обращение хокима Самарканда к горожанам

С момента начала пандемии коронавируса  под медицинским наблюдением медперсонала семейных  поликлиник Самарканда находились  в общей сложности 11 361 человек. Из них 816 граждан, прибывших из-за рубежа до  27 марта 2020 года и контактировавших с больными, были помещены на 14-дневный карантин в домашних условиях.  На данный время около 20 горожан с подозрением на коронавирус и 79 граждан, которые контактировали с ними,  временно изолированы от общества и отправлены  на домашний карантин. На сегодняшний день  медицинский контроль на дому снят с  1 974 граждан. О нынешней ситуации в регионе вокруг пандемии проинформировал хоким города Бобурмирзо Облокулов во время очередного обращения к народу.

 

Обращение хокима Самарканда к горожанам

 

Б.Облокулов отрапортовал о проделанной работе в целях обеспечения Указа Президента РУз от 26 марта нынешнего года «О дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Узбекистан».  В частности, в период карантина  были установлены временные посты на въездах и выездах города Самарканда для обеспечения соблюдения санитарно-карантинных процедур, норм и требований действующего законодательства. Прикреплены специалисты, обеспеченные защитной одеждой и пирометром для измерения температуры тела. Для первичной помощи пациентам с коронавирусом было создано 5 обсервационных пунктов.

 

По словам городского хокима, в Самарканде работы по профилактической дезактивации были проведены в 210 махаллинских сходах граждан, 93 ширкатах, продуктовых магазинах, аптеках, вокруг многоквартирных домов, подъездов, подвальных помещений и детских игровых площадок.

 

На онлайн-брифинге глава городской администрации отметил, что согласно решению  специальной комиссии, внесены коррективы в список регионов Узбекистана, в частности, Самаркандской области по цветовым зонам. Город Самарканд и еще несколько районов вилоята с «красного» уровня карантина переведены на «желтый». В связи с изменением категории,  Б.Облокулов перечислил ряд видов деятельности, которые смогут возобновить   работу. В списке есть пункт, где указано, что движение транспортных средств (без стикеров), скутеров и велосипедов разрешено с 06:00 до 22:00. 

 

Смягчение правил карантина не даёт нам право  нарушать их и передвигаться по городу без причины. Поэтому необходимо  строго соблюдать  установленные правила карантина, подчеркнул хоким города.


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде разрешили движение автотранспорта по часам

В Самарканде разрешили движение автотранспорта по часам

Новости Самарканда
﻿
Нурабадский район внесен в «зеленую зону»

Нурабадский район внесен в «зеленую зону»

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде с 6:00 часов 13 мая 2020 года карантинные правила будут усилены!

В Самарканде с 6:00 часов 13 мая 2020 года карантинные правила будут усилены!

Новости Самарканда / ТОП
﻿
Самарканд лидирует по количеству новых случаев заболевания коронавирусом за неделю

Самарканд лидирует по количеству новых случаев заболевания коронавирусом за неделю

Новости Самарканда / ТОП
﻿
Официально: в Самаркандской области уже трое больных коронавирусом

Официально: в Самаркандской области уже трое больных коронавирусом

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика