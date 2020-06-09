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  • 9 июнь 2020 14:46
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Самаркандский рыбовод пожаловался Мирзиёеву на захват его бизнеса чиновниками

Предприниматель из Самарканда, учредитель рыбоводческой фирмы «Тайдул АБ» Александр Тайдулов обратился к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с просьбой пресечь захват его предприятия местными чиновниками и прокуратурой. Об этом пишет Фергана.уз

 

Самаркандский рыбовод пожаловался Мирзиёеву на захват его бизнеса чиновниками

 

Тайдулов рассказал, что 26 мая его предприятие посетило руководство ООО «Самаркандбаликсаноат» («Самаркандрыбпром») в сопровождении сотрудников Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре. Чиновники приказали бизнесмену освободить арендуемые пруды до 14 июня 2020 года. В противном случае они пригрозили силой выпустить выращенную хозяйством рыбу в реку, тем самым нанеся фирме огромный ущерб. Предприниматель утверждает, что водоемы у него пытаются отнять на основании фальшивых документов.

 

По словам бизнесмена, его предприятие образовано в 2003 году, оно действует на территории Пайарыкского района Самаркандской области. Хозяйство имеет с местными властями договор аренды сроком на 49 лет, используя для разведения рыбы пруды площадью около 100 гектаров. Сейчас в водоемах находятся 100-150 тонн рыбы, которая должна расти, чтобы дойти до товарного веса, сказал Тайдулов.


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