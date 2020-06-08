 В Самарканде разрешены еще 10 видов деятельности

В связи с переходом города Самарканда из «красной» зоны в «желтую», было разрешено дополнительно 10 видов деятельности:

· работа автомоек, техническое обслуживание автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники;

· продажа непродовольственных товаров, ювелирных и цветочных магазинов;

· перевозка пассажиров в немаршрутных такси: в этом случае место водителя в салоне автомобиля должно быть покрыто прозрачной пластиковой или специальной пленкой, водитель, а также пассажиры должны быть в медицинских масках, при этом пассажиры должны находиться на заднем сиденье салона автомобиля, и таксистам разрешается передвигаться только на своей территории;

· работа парикмахерских и салонов красоты - сотрудники должны носить средства индивидуальной защиты (медицинский халат или комбинезон, медицинскую маску (N 95 или две обычные маски из спанбонда), защитную маску, полностью закрывающую лицо, и медицинские перчатки, должен соблюдаться принцип социальной дистанции «один сотрудник - один клиент»;

· работа частных агентств занятости;

· приготовление блюд на собственной кухне гостиниц и их доставка в номера;

· работа парков (за исключением аттракционов, развлекательных объектов и пунктов быстрого питания). В парки и зоны отдыха будут пускать группами (не более двух человек, кроме семейных групп) с 9:00 до 20:00 в соответствии с требованиями карантина;

· деятельность организаций по подготовке и переподготовке водителей автомототранспорта, при этом теоретические занятия проводятся удаленно (онлайн), практические занятия - с соблюдением правил санитарии (лицевые маски, перчатки, дезинфекция транспортного средства);

· деятельность организаций, оказывающих услуги питания на условия аутсорсинга государственным организациям

· использование автомобиля (без стикеров), мототранспорта и велосипедов с 6:00 до 22:00.