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  • 8 июнь 2020 18:17
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Под Самаркандом планируют создать первый в стране табачный кластер

В Ургутском районе Самаркандской области планируется создать первый в Узбекистане табачный кластер, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на проект постановления правительства.

 

Под Самаркандом планируют создать первый в стране табачный кластер

 

В новый кластер, созданный на базе филиала компании British American Tobacco Uzbekistan, войдут свыше 700 фермерских хозяйств, а к 2025 году их число превысит 800.


Такая кооперация, считают разработчики документа, позволит серьезно нарастить объемы производства и экспортные показатели. Так, например, если в этом году планируется поставить за рубеж 854 тонны сухого и обработанного табачного сырья на 3,4 миллиона долларов, то в 2025 году за границу будет отправляться 1400 тонн продукции на 5,6 миллиона долларов.

 

Основой производства в кластере станут сорта табака "Басма" и "Вирджиния".


Отметим, что более 70 процентов общего объема ежегодно выращиваемого в мире табака – это "Вирджиния". Этот, безусловно, наиболее популярный и распространенный сорт на сегодняшний день является основой большинства сигаретных марок. Во многих странах, например в КНР, Канаде, Великобритании сигареты производятся исключительно из комбинации различных подвидов "Вирджинии", без добавления других сортов табачного сырья.


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