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  • 8 июнь 2020 18:06
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Хорошая новость: город Самарканд внесен в «желтую зону»

Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия обновило список "красных", "желтых" и "зеленых" зон.

 

Хорошая новость: город Самарканд внесен в «желтую зону»

 

Согласно решению, город Самарканд, Акдарьинский, Самаркандский, Тайлякский районы, которые раньше были "красными" переведены в "желтую" категорию. В Самаркандской области лишь 3 района остаются в "красной" зоне: Пайарыкский, Пастдаргомский и Ургутский районы. В «зеленую» зону входят: город Каттакурган, Каттакурганский, Нарпайский, Кушрабадский, Нурабадский, Булунгурский, Пахтачийский и Иштыханский районы.

 

Категории районов (городов) были изменены с учетом полного выздоровления пациентов и эпидемической ситуации.

 

В связи с тем, что город Самарканд с «красной» зоны переведен на «желтую», движение транспортных средств (без стикеров), автомобилей, скутеров и велосипедов будет разрешено с 06:00 до 22:00.


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