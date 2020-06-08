Хорошая новость: город Самарканд внесен в «желтую зону»

Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия обновило список "красных", "желтых" и "зеленых" зон.

Согласно решению, город Самарканд, Акдарьинский, Самаркандский, Тайлякский районы, которые раньше были "красными" переведены в "желтую" категорию. В Самаркандской области лишь 3 района остаются в "красной" зоне: Пайарыкский, Пастдаргомский и Ургутский районы. В «зеленую» зону входят: город Каттакурган, Каттакурганский, Нарпайский, Кушрабадский, Нурабадский, Булунгурский, Пахтачийский и Иштыханский районы.

Категории районов (городов) были изменены с учетом полного выздоровления пациентов и эпидемической ситуации.

В связи с тем, что город Самарканд с «красной» зоны переведен на «желтую», движение транспортных средств (без стикеров), автомобилей, скутеров и велосипедов будет разрешено с 06:00 до 22:00.