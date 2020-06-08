Утренние молитвы прошли в 108 мечетях Самаркандской области

Сегодня утренние молитвы прошли в 108 мечетях Каттакурганского, Булунгурского, Кошрабатского, Нурабадского, Пахтачийского и Нарпайского районов.

Напомним, в соответствии с решением Республиканской специальной комиссии с 5 июня разрешена деятельность мечетей в «зеленых» зонах. Позже стало известно, что после проведения дезинфекционных работ мечети начнут работу 8 июня.

- 5-7 июня были проведены необходимые приготовления к началу деятельности мечетей , - сказал главный имам Самаркандской области З. Эшонкулов. - Входы в здания были обеспечены дезинфицирующими средствами и пирометрами. Сотрудникам разъяснили об организации деятельности мечетей в период карантина и требованиях порядка совершения намаза в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и создания необходимых условий для молитв в мечетях.

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