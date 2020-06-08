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  • 8 июнь 2020 10:19
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К концу года в Самарканде будут созданы кооперативы на площади 1327 га

В соответствии с Указом Президента «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы» разработана концепция повышения доходов малоимущих в сельской местности. Представители населения, исходя из своих возможностей,  желания  работать в сельском хозяйстве, объединившись, вступают в кооператив.

 

К концу года в Самарканде будут созданы кооперативы на площади 1327 га

 

В Самаркандской области планировалось создать 52 сельскохозяйственные производственные кооперативы. На практике сегодня их число достигло 63.

 

Созданные кооперативы в Пайарыкском и Кошрабадском районах специализируются на виноградарстве и овощеводстве.

 

В Каттакурганском районе  под выращивание клубники и винограда отведено  106,6 га земли . Трудоустроено 279 граждан. На организацию работы им выделены  кредиты на более 1 млрд. сумов.

 

В Нурабадском районе созданы садоводческие и овощные кооперативы на  87 га, кроме того,  тысячи граждан, на основе кредитов и субсидий, заняты в фруктовых  кооперативах, созданных  в других районах вилоята.

 

До конца 2020 года предусмотрено создание кооперативов  на территории 1327 га, сообщает пресс-служба областного хокимията.


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