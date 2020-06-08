К концу года в Самарканде будут созданы кооперативы на площади 1327 га

В соответствии с Указом Президента «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы» разработана концепция повышения доходов малоимущих в сельской местности. Представители населения, исходя из своих возможностей, желания работать в сельском хозяйстве, объединившись, вступают в кооператив.

В Самаркандской области планировалось создать 52 сельскохозяйственные производственные кооперативы. На практике сегодня их число достигло 63.

Созданные кооперативы в Пайарыкском и Кошрабадском районах специализируются на виноградарстве и овощеводстве.

В Каттакурганском районе под выращивание клубники и винограда отведено 106,6 га земли . Трудоустроено 279 граждан. На организацию работы им выделены кредиты на более 1 млрд. сумов.

В Нурабадском районе созданы садоводческие и овощные кооперативы на 87 га, кроме того, тысячи граждан, на основе кредитов и субсидий, заняты в фруктовых кооперативах, созданных в других районах вилоята.

До конца 2020 года предусмотрено создание кооперативов на территории 1327 га, сообщает пресс-служба областного хокимията.