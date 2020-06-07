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  • 7 июнь 2020 10:45
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Инновационный библиотечный центр в Челаке

Год назад в центре Пайарыкского района было сдано в эксплуатацию современное учебное заведение - «Молодежная библиотека», которое стало излюбленным  местом  молодежи.

 

Инновационный библиотечный центр в Челаке

 

Аналогичный  просветительский центр будет организован в Челаке.

 

В инновационном библиотечном центре с проектной стоимостью 3 млрд. сумов будет читальный зал на 40 человек, архив на несколько сотен тысяч книг и читальные залы. Здание будет оснащено современными информационными технологиями.

 

Объект планируется сдать в эксплуатацию к концу года, сообщает информационная служба администрации Пайарыкского района.


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