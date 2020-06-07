Инновационный библиотечный центр в Челаке

Год назад в центре Пайарыкского района было сдано в эксплуатацию современное учебное заведение - «Молодежная библиотека», которое стало излюбленным местом молодежи.

Аналогичный просветительский центр будет организован в Челаке.

В инновационном библиотечном центре с проектной стоимостью 3 млрд. сумов будет читальный зал на 40 человек, архив на несколько сотен тысяч книг и читальные залы. Здание будет оснащено современными информационными технологиями.

Объект планируется сдать в эксплуатацию к концу года, сообщает информационная служба администрации Пайарыкского района.