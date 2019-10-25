Обновленная гавань к саммиту ШОС

В перечне работ по подготовке древнего города Самарканда к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества, запланированного на 2022 год,- модернизация Международного аэропорта «Самарканд».

В соответствии с указом Президента страны в марте текущего года началась полная реконструкция воздушной гавани. На месте старого аэровокзального комплекса, который на данный момент уже снесен, создадут современный. Четырехэтажное здание нового объекта с подвальным помещением на площади 13 562 квадратных метра позволит увеличить пропускную способность аэропорта на 1 800 пассажиров в час. Это на более чем в четыре раза больше прежних показателей пассажиропотока. До пандемии коронавируса соотечественников и гостей города обслуживал временно построенный аэровокзальный комплекс. Он будет действовать до завершения работ по реконструкции.

Помимо нового терминала, начато строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3 105 метров и шириной 60 метров. Чтобы не останавливать пассажиропоток на время реконструкции, руководство самаркандского аэропорта приняло решение не демонтировать старое летное поле. Оно будет работать параллельно с новой полосой для взлета и посадки воздушных судов. Соответственно обновятся радиолокационные системы, аэронавигационное и светосигнальное оборудование аэродрома. За счет функционирования двух взлетно-посадочных полос и реализации проекта увеличится количество авиарейсов, расширится география авиасообщений. До реконструкции аэропорта «Самарканд» обслуживал в неделю 47 международных рейсов в города Турции, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ташкент.

-Согласно проекту, на территории аэропорта будет отведено место для стоянки 24 воздушных судов,-говорит первый заместитель директора международного аэропорта Ибодилло Дадхоев. –Двенадцать мест стоянок для широкофюзеляжных самолетов и столько же для узкофюзеляжных. Кроме того, предусмотрено создание двух участков для противообледенительной обработки самолета. Построят рулежные дорожки, магистральные РД, установят два телескопических трапа. Будут созданы также все условия для комфортного пребывания, в том числе и для лиц с инвалидностью.

В обновленном терминале к услугам пассажиров заработают магазины «Duty Free», комфортные VIP- и CIP- залы, столовые. Предусмотрены условия и для встречающих лиц. На привокзальной площади разместится автостоянка на более 700 частных машин.

Наряду со строительством аэровокзального комплекса благоустраивается также прилегающая территория. В частности, до восьми полос расширяется дорога, ведущая в аэропорт. Ее ширина составит 32 метра.

После завершения строительных работ аэропорт «Самарканд» сможет принять Boeing 747 без ограничения. На данный момент решается вопрос закупки 42 единиц спецтехники. Сдача в эксплуатацию обновленного комплекса намечена на 2022 год, к саммиту ШОС.

Зарина Хакбердиева