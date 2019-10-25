Обновленная гавань к саммиту ШОС

В перечне работ по подготовке древнего города Самарканда к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества, запланированного на 2022 год,- модернизация Международного аэропорта «Самарканд».
В соответствии с указом Президента страны в марте текущего года началась полная реконструкция воздушной гавани. На месте старого аэровокзального комплекса, который на данный момент уже снесен, создадут современный. Четырехэтажное здание нового объекта с подвальным помещением на площади 13 562 квадратных метра позволит увеличить пропускную способность аэропорта на 1 800 пассажиров в час. Это на более чем в четыре раза больше прежних показателей пассажиропотока. До пандемии коронавируса соотечественников и гостей города обслуживал временно построенный аэровокзальный комплекс. Он будет действовать до завершения работ по реконструкции.
Помимо нового терминала, начато строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3 105 метров и шириной 60 метров. Чтобы не останавливать пассажиропоток на время реконструкции, руководство самаркандского аэропорта приняло решение не демонтировать старое летное поле. Оно будет работать параллельно с новой полосой для взлета и посадки воздушных судов. Соответственно обновятся радиолокационные системы, аэронавигационное и светосигнальное оборудование аэродрома. За счет функционирования двух взлетно-посадочных полос и реализации проекта увеличится количество авиарейсов, расширится география авиасообщений. До реконструкции аэропорта «Самарканд» обслуживал в неделю 47 международных рейсов в города Турции, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ташкент.
В обновленном терминале к услугам пассажиров заработают магазины «Duty Free», комфортные VIP- и CIP- залы, столовые. Предусмотрены условия и для встречающих лиц. На привокзальной площади разместится автостоянка на более 700 частных машин.
Наряду со строительством аэровокзального комплекса благоустраивается также прилегающая территория. В частности, до восьми полос расширяется дорога, ведущая в аэропорт. Ее ширина составит 32 метра.
После завершения строительных работ аэропорт «Самарканд» сможет принять Boeing 747 без ограничения. На данный момент решается вопрос закупки 42 единиц спецтехники. Сдача в эксплуатацию обновленного комплекса намечена на 2022 год, к саммиту ШОС.
Зарина Хакбердиева