Летний оздоровительный сезон для детей в «зеленых зонах» Самарканда начнется 10 июня

На совещании региональной координационной группы по организации отдыха детей, разработке мероприятий по оздоровлению и обеспечению системного контроля и мониторинга по их реализации было отмечено, что сезон летних каникул для детей в Самаркандской области в 2020 году начнется 10 июня . В этом году период одного оздоровительного потока будет длиться 12 дней.

Представителям детских лагерей поручено обучить рабочий персонал в соответствии с требованиями карантинных правил и организовать работу с учетом социальной дистанции между каждым ребенком и сотрудником.

Согласно решению Самаркандской областной чрезвычайной комиссии, разрешено передвижение автобусов для централизованной доставки людей в санатории, пансионаты, детские лагеря и другие места отдыха в зонах с «зеленым» уровнем карантина, а также автобусов туристических организаций.

Водители и пассажиры этих автобусов должны быть в масках и перчатках, при посадке у пассажиров должна проверяться температура тела (если она составляет 37 градусов и выше, посадка запрещена).

Автобусы при проезде «красных» зон должны двигаться без остановки.

Перед каждой посадкой пассажиров в автобус машина должна полностью дезинфицироваться.

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